Top 10 aplicaciones móviles que te facilitarán tu vida

Top de las 10 mejores apps que una persona moderna no puede prescindir en 2024.

1xBet Argentina ha creado un top de las 10 mejores apps que una persona moderna no puede prescindir en 2024.

En la principal tienda online del mundo, Amazon, se puede comprar de todo, desde servilletas hasta un coche. La aplicación móvil del gigante de Internet permite seleccionar rápidamente el producto deseado en un vasto catálogo, estudiar las reseñas, pagar el pedido y seguir su entrega de forma más rápida y sencilla que en un ordenador. Si has pagado por Amazon Prime, obtendrás como beneficio acceso a un extenso archivo en línea de música, series de televisión y películas.

Mercado

Puede parecer demasiado arrogante competir con Amazon, pero la aplicación de e-commerce Mercado ha desafiado exitosamente a la empresa mundial en Argentina. Mercado Libre, la mayor tienda en línea del país, ofrece una enorme selección de productos, desde electrodomésticos, ropa y electrónica hasta alimentos y bebidas. Además, las ventajas del sitio son su orientación al cliente argentino y la entrega rápida y gratuita.

El monedero digital Mercado Pago almacena de forma segura el dinero del usuario, ofreciendo tarjetas de pago virtuales, transferencias de fondos rápidas y cómodas, pagos de facturas y compras, retiros de efectivo y otros servicios financieros populares. A menudo nos preguntan: ¿Es seguro retirar y depositar en 1xBet?. Si utilizas el famoso servicio de Mercado Pago, entonces, por supuesto, ¡es absolutamente seguro!

1xBet

La aplicación móvil multifuncional de la casa de apuestas mundial 1xBet ha causado sensación en el mundo de las apuestas y el juego. Con su ayuda, puedes apostar en miles de eventos de todos los deportes populares y esports, ver retransmisiones gratuitas de los mejores partidos en directo, participar en diferentes promos con valiosos premios y sentirte como un invitado VIP en las mejores casas de juego de Las Vegas. La sección de 1xBet casino ofrece cientos de tragamonedas populares de los mejores proveedores, juegos de cartas, simuladores deportivos, ¡e incluso ruletas con crupieres en vivo!

Netflix

El servicio de alquiler de películas Netflix se ha convertido poco a poco en un enorme imperio mediático online. El servicio de streaming no sólo tiene derechos exclusivos para proyectar las mejores películas y series de televisión del mundo, como por ejemplo, El juego del calamar y Money Heist, sino que también produce productos cinematográficos de la más alta calidad. Por un precio relativamente bajo, puedes ver las películas directamente en la aplicación o redirigir la señal a tu televisor y disfrutar viéndolas en pantalla grande.

Spotify

Es el servicio en línea #1 para escuchar música. La enorme biblioteca de audio contiene éxitos recientes, clásicos atemporales, canciones de artistas poco conocidos o artistas de nicho, podcasts y audiolibros. El servicio publica regularmente sus propias listas de música de diferentes estilos y regiones. Una de las características más interesantes de Spotify son sus avanzados algoritmos de recomendación personalizada. Estudian tus gustos basándose en las canciones que escuchas y te ofrecen música que sin duda te gustará. Con la ayuda de estas recomendaciones, puedes descubrir fácilmente nuevos músicos o recordar un éxito olvidado de hace tiempo.

Minecraft

En el icónico juego en línea del desarrollador Mojang, puedes crear mundos inmensos a partir de los cubos y bloques más simples y sentirte el arquitecto del universo. Hay muchos modos en solitario y multijugador, pero de hecho, Minecraft es desde hace tiempo una plataforma para la creatividad y la comunicación. A pesar de sus sencillos gráficos "cúbicos", el juego es popular entre jugadores de todas las edades en todo el mundo.

Google Chrome

El navegador móvil de Google resultó ser tan cómodo, rápido y multifuncional que incluso los propietarios de iPhone están encantados de instalarlo. Sus ventajas incluyen la multiplataforma, una amplia selección de plugins y extensiones, una interfaz minimalista e intuitiva, así como una mejor protección de los datos del usuario. Hoy en día, Google Chrome es el estándar de facto para navegadores móviles, batiendo todos los récords de descargas.

Instagram

Esta red social se concibió como una cómoda plataforma para almacenar y mostrar fotos en línea, pero rápidamente se convirtió en el principal escaparate en Internet de una vida feliz. Fotos, vídeos, frases célebres y bonitas se convirtieron rápidamente en los contenidos más populares, y para millones de personas supusieron una gran oportunidad de estar más cerca de sus ídolos. Por ejemplo, la página de Leo Messi ya tiene casi 500 millones de seguidores, y esta cifra sigue creciendo. No hay que descartar el potencial comercial de Instagram, las redes sociales se han convertido desde hace tiempo en un enorme mercado para la venta de diversos bienes y servicios.

Uber

La aparición de una aplicación móvil para buscar, llamar y pagar un taxi ha abierto una nueva era en el negocio del transporte de pasajeros y ha simplificado enormemente nuestras vidas. Ahora no es necesario gastar dinero llamando a un taxi por teléfono, buscando dinero para pagar o explicando la ruta. El sistema es cómodo para los pasajeros, permite a los conductores ganar un dinero extra utilizando sus propios coches y garantiza un viaje seguro para ambas partes.

TikTok

Los vídeos de TikTok son vistos incluso por quienes no tienen instalada esta red social en su smartphone. El formato de clips cortos y a menudo sin sentido ha demostrado ser una solución ideal para las megaciudades. Se puede matar el tiempo viendo vídeos no sólo mientras se viaja o camina, sino incluso en la cola o esperando el ascensor. Los principales contenidos de TikTok son chistes, sketches, retos y otros formatos de entretenimiento lo más alejados posible de los problemas de la vida real, lo que encaja perfectamente con las personas que abren las redes sociales para evadirse de las preocupaciones cotidianas. TikTok también se utiliza a menudo para promocionar nuevas canciones, películas y entrevistas. Basta con publicar un fragmento de cualquier contenido atractivo y, en un par de horas, el vídeo puede convertirse en viral.

¿Cuántos de estos populares servicios aún no tienes instalados en tu smartphone? Descarga apps populares y no pierdas la oportunidad de escuchar tu música favorita en Spotify, viajar cómodamente con Uber, o apostar en el Superclásico Boca Juniors vs River Plate en la 1xBet app.