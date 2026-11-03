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El Clausura entra en su etapa decisiva: la Liga confirmó días y horarios de la última fecha

La Liga Profesional anunció el calendario de la jornada decisiva del Clausura, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 08:49hs
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El Clausura entra en su etapa decisiva: la Liga confirmó días y horarios de la última fecha

El Torneo Clausura 2026 se prepara para bajar el telón de su fase regular con una fecha cargada de definiciones. La Liga Profesional oficializó la programación de la decimosexta jornada, que tendrá partidos distribuidos entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. Estarán en juego los puestos para los playoffs, la tabla anual y las clasificaciones a las copas internacionales de 2027.

LEER MÁS: Todo confirmado: Unión recibirá a Vélez el viernes a partir de las 19

Una programación atravesada por múltiples objetivos

La organización dispuso una serie de encuentros en simultáneo para preservar la igualdad deportiva entre los equipos que todavía tienen aspiraciones por cumplir. La medida contempla a los protagonistas de la pelea por el primer puesto de la tabla anual, las plazas continentales y los lugares de clasificación a la próxima instancia del campeonato.

El cronograma comenzará el jueves con dos compromisos: Aldosivi recibirá a River desde las 15, mientras que Gimnasia de La Plata enfrentará a Belgrano a partir de las 19.15.

El viernes habrá una agenda intensa. Barracas Central y Racing abrirán la jornada a las 15. Luego, desde las 19, se jugarán tres encuentros al mismo tiempo: San Lorenzo-Platense, Independiente-Deportivo Riestra y Unión-Vélez. La actividad se completará a las 22 con Tigre-Sarmiento y Banfield-Atlético Tucumán.

El sábado, el foco estará puesto en la tabla anual

La atención se trasladará especialmente al sábado, cuando Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central afronten sus respectivos compromisos a las 17.30. Los tres equipos están involucrados en la disputa por el liderazgo de la tabla acumulada, por lo que sus resultados pueden modificar las posiciones finales.

El Xeneize, que encabeza esa clasificación, recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. Argentinos, su inmediato perseguidor, será local ante Huracán, mientras que Rosario Central buscará aprovechar su cercanía con la cima cuando se mida con Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

Antes, desde las 15, se enfrentarán Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia y Talleres-Estudiantes de La Plata.

La última jornada se completará el domingo con dos partidos: Central Córdoba-Lanús, a las 17, e Instituto-Newell's, a las 19.30.

La programación debió ajustarse por los operativos de seguridad previstos ante la visita del papa León XIV al país. A partir de ese escenario, la AFA estableció franjas horarias compartidas para los encuentros cuyos resultados pueden incidir en las mismas disputas deportivas.

El cronograma completo de la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

  • 15.00: Aldosivi vs. River Plate.

  • 19.15: Gimnasia de La Plata vs. Belgrano.

Viernes 6 de noviembre

  • 15.00: Barracas Central vs. Racing.

  • 19.00: San Lorenzo vs. Platense.

  • 19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra.

  • 19.00: Unión vs. Vélez.

  • 22.00: Tigre vs. Sarmiento.

  • 22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán.

Sábado 7 de noviembre

  • 15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia.

  • 15.00: Talleres vs. Estudiantes de La Plata.

  • 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán.

  • 17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

  • 17.30: Boca Juniors vs. Defensa y Justicia.

Domingo 8 de noviembre

  • 17.00: Central Córdoba vs. Lanús.

  • 19.30: Instituto vs. Newell's Old Boys.

Clausura calendario Liga Profesional días
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