El partido entre Colón y Midland se jugaría el sábado 14 en horario a confirmar

El Sabalero arrancará el Reducido recibiendo a Midland en el Brigadier López. Y la intención de la dirigencia rojinegra es que el partido se juegue el sábado

El próximo fin de semana no habrá actividad en la Primera Nacional debido a la visita del Papa León XIV , por lo tanto el i nicio del Reducido en donde Colón jugará ante Midland se postergará unos días.

Y si bien ya están confirmados los cruces, aún no están definidos los días y horarios en los que se jugarán los partidos, no obstante, la dirigencia sabalera tiene la intención de jugar un sábado.

En diálogo con Radio Gol 96.7 el presidente sabalero José Alonso anunció que mantuvo charlas con el presidente de Midland Agustín Orión para definir la fecha del partido.

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Y en ese sentido, indicó que la postura de Colón es jugar el sábado 14 y que en ese sentido, Midland no pondría objeciones en que se dispute ese día.

Por lo tanto, en los próximos días se terminará confirmando, pero lo más factible es que se juegue el sábado 14 y respecto al horario, posiblemente sea por la noche.