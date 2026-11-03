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Un joven mató a un pitbull con un cuchillo para salvar a su madre del ataque del perro y ambos terminaron heridos

El episodio ocurrió en una vivienda de avenida J. J. Paso al 3100. La mujer, de 39 años, sufrió múltiples mordeduras en brazos y piernas. Su hijo, de 24, mató al animal con un cuchillo para liberarla y sufrió una herida en el tórax. Ambos fueron trasladados al hospital Cullen, donde quedaron internados en observación

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de noviembre 2026 · 09:41hs
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La vivienda en barrio Sur donde sucedieron los hechos

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La vivienda en barrio Sur donde sucedieron los hechos

Dos ataques de perros de raza pitbull ocurridos en tan solo 24 horas encendieron la preocupación en la ciudad de Santa Fe. El primero tuvo lugar el domingo por la tarde en la Costanera Oeste, donde un nene de 9 años fue mordido en uno de sus brazos mientras caminaba con familiares.

El segundo episodio ocurrió este lunes en una vivienda del barrio Sur, donde una mujer de 39 años fue atacada por su propio perro y sufrió múltiples lesiones que obligaron a trasladarla de urgencia al hospital Cullen.

En este último caso, el hijo de la mujer intervino para intentar separarla del animal. Para liberarla, utilizó un cuchillo y mató al perro, pero durante la maniobra sufrió una herida de arma blanca en el tórax. Ambos permanecen internados en el hospital José María Cullen.

LEER MÁS: Un pitbull mordió a un nene de 9 años en la Costanera Oeste: denuncian que sus dueños se fueron sin ayudarlo

Una mujer fue atacada por su pitbull en barrio Sur y debió ser operada

Este lunes, cerca de las 18, un perro de raza pitbull atacó a su propia dueña, una mujer de 39 años, dentro de una vivienda ubicada sobre avenida Juan José Paso, entre Urquiza y Francia, en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

Por causas que todavía se investigan, el animal atacó a la mujer y comenzó a morderla en los brazos y las piernas, provocándole lesiones de consideración. Ante la desesperante situación, su hijo, de 24 años, intervino para intentar separarlo de su madre.

Para detener el ataque, el joven utilizó un cuchillo y mató al perro. Sin embargo, durante la intervención sufrió una herida de arma blanca en el tórax.

El operativo de rescate

En medio de la emergencia, efectivos del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe que se encontraban en la zona colaboraron en el rescate y en la asistencia de los heridos. Posteriormente, arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que también intervinieron en el procedimiento.

Además, trabajaron integrantes de la Brigada Ecológica, junto con un médico veterinario policial, para realizar las actuaciones correspondientes por la muerte del animal.

La mujer fue operada en el hospital Cullen

La mujer, identificada por sus iniciales como M. S., de 39 años, presentaba múltiples heridas desgarrantes en los miembros superiores e inferiores, producto de las mordeduras del pitbull. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, donde debió ser intervenida quirúrgicamente en el quirófano central.

Su hijo, F. B., de 24 años, también fue llevado al mismo centro de salud. Allí recibió curaciones por la herida de arma blanca en el tórax que sufrió mientras intentaba liberar a su madre del ataque.

Ambos permanecían internados en observación, bajo seguimiento médico.

Intervención de la Fiscalía

La novedad sobre el ataque del perro pitbull dentro de la vivienda familiar, ubicada en avenida J. J. Paso al 3100, fue comunicada a las autoridades de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

A su vez, la fuerza informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la elaboración de un informe médico para conocer la evolución y el estado de salud de la mujer y de su hijo.

pitbull perro barrio Sur
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