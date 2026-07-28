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Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un turista holandés murió tras el vuelco de una lancha durante una excursión

La víctima tenía 26 años y recorría el parque junto a su familia cuando la embarcación se dio vuelta cerca de las cascadas. Otros dos turistas resultaron heridos y la Armada de Brasil investiga las causas del accidente.

28 de julio 2026 · 18:22hs
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Tragedia en Iguazú: Un turista holandés murió tras volcar una lancha en las Cataratas.

  • Tragedia en Iguazú: Un turista holandés murió tras volcar una lancha en las Cataratas.

Un turista holandés de 26 años murió este martes tras el vuelco de una embarcación durante una excursión náutica en las Cataratas del Iguazú, en el lado brasileño del Parque Nacional. El accidente también dejó a otros dos pasajeros heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Foz de Iguazú.

El hecho ocurrió cuando la lancha realizaba uno de los tradicionales recorridos que permiten a los visitantes acercarse a las caídas de agua. Por causas que aún son investigadas, la embarcación perdió estabilidad y terminó volcándose.

Equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar, pero el joven, que viajaba acompañado por su familia, fue hallado sin vida tras haberse ahogado.

Excursiones suspendidas e investigación en marcha

La excursión era organizada por la empresa Macuco Safari, encargada de los paseos náuticos dentro del parque. El gerente de la firma confirmó el fallecimiento a medios locales y la compañía resolvió suspender temporalmente las actividades mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

La Armada de Brasil abrió una investigación para determinar qué provocó el vuelco de la embarcación y establecer si existieron fallas operativas, condiciones climáticas adversas u otros factores que hayan influido en el siniestro.

LEER MÁS: La fuerza del agua sorprendió en las Cataratas: cerraron la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

Dos heridos

Además de la víctima fatal, otros dos turistas de nacionalidad holandesa sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz de Iguazú, donde recibieron atención médica. Hasta el momento no trascendió la gravedad de sus heridas.

Analizan el impacto de la crecida del río

El accidente ocurrió pocos días después de que las autoridades dispusieran el cierre del acceso a la Garganta del Diablo como consecuencia de la fuerte crecida del río Iguazú, provocada por las intensas lluvias registradas en territorio brasileño.

Si bien aún no existe una explicación oficial sobre lo sucedido, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que el incremento del caudal y las condiciones del río hayan dificultado la navegación de la embarcación al momento del recorrido.

Cataratas Tragedia turista investigación Río
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