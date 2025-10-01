Triple crimen: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en Santa Fe

Se trata de una aplicación que habrían utilizado para transmitir el triple crimen. También la usaron Los Menores y la organización transnacional Tren de Aragua

Pasan los días y no aparecen evidencias sobre la supuesta transmisión del triple crimen de Florencio Varela que, según un testigo, fue compartida en un grupo cerrado a al menos 45 personas. Sin embargo, fuentes de la investigación sugieren que sí realmente existió esa transmisión no fue por TikTok o Instagram como se dijo en un principio.

Indicaron, en cambio, que pudo ser mediante una aplicación llamada Zangi, conocida en la Justicia de Santa Fe por haber sido utilizada por una banda narco.

A menos de dos semanas del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) son más las expectativas por un pronto esclarecimiento que los avances concretos respecto de cómo se planificó y ejecutó el ataque. Las recientes detenciones en Perú de los dos jóvenes sindicados como autores intelectuales podrán determinar si los pasos dados en la primera etapa de la investigación fueron certeros.

Lo cierto es que desde un principio el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, puso sobre la agenda pública la versión de que el triple crimen había sido transmitido por redes sociales. Primero dijeron que mediante TikTok, luego por Instagram, pero al paso de los días no surgieron evidencias respecto de esa hipótesis. En ese marco ahora apareció el nombre de Zangi, aplicación ya conocida por el uso que le dieron otras organizaciones criminales.

Qué es Zangi

Según publicó este miércoles La Nación, una fuente de la investigación sugirió que el triple crimen fue transmitido por Zangi. Se trata de una aplicación de origen armenio nacida en 2013 y que cuenta con cifrado militar. Una característica que prácticamente blinda las comunicaciones privadas.

De esta manera la aplicación asegura privacidad a los usuarios dado que es imposible rastrear el contenido sin tener acceso directo. Si el usuario lo desea, el contenido enviado no se guarda en las cuentas de los receptores.

Si bien Zangi no es una aplicación popular en Argentina, hay investigaciones judiciales que detectaron que era utilizada por bandas criminales. Una de ellas es la liderada en Rosario por Lisando "Limón" Contreras, un hombre ligado al narcotráfico y al juego clandestino. En el plano internacional es utilizada por el Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional con origen en Venezuela.

El caso Rosario, Santa Fe

Lisandro "Limón" Contreras, detenido en diciembre de 2024 tras ser mencionado luego del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte –jefe de la barra brava de Rosario Central— aunque no está vinculado al crimen, utilizaba Zangi. Así lo expuso la fiscal Georgina Pairola al momento de imputarlo. Contreras tiene conexiones con la banda Los Menores, de la cual algunos miembros sí son investigados por su participación en el asesinato del barra canalla.

En la causa por el crimen de Pillín sí está imputado Alejandro "Cani" Zamudio, otra persona ligada a Los Menores que también utilizaba Zangi de acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscal Pairola. Siguiendo los pasos de Matías Gazzani, líder de la banda y prófugo desde inicios de 2024, se realizaron varios allanamientos con secuestros de teléfonos que utilizaban la misma aplicación.

En la causa contra Los Menores hay un testigo de identidad reservada que también da cuenta del uso de Zangi que hacen otros miembros de la banda. "Mirko (uno de los imputados) me mandó un mensaje a mi Instagram diciendo que me deje de hacer el perro y que le dijera a T. que le responda los mensajes. Y después, no sé si al otro día de esto o a los días, me llama por Zangi y me empezó a amenazar a mi diciendo que me iba a matar a mí, a mi hermano, a mi mamá, a mi familia, si yo no iba a la casa de T. a decirle que ponga la plata y la moto", contó el testigo.