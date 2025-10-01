Uno Santa Fe | Información General | Triple crimen

Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple crimen narco: ¿qué dijo tras ser detenido?

El presunto jefe narco de 20 años fue capturado en Perú. El presunto autor del triple crimen de Florencio Varela negó las acusaciones al llegar a Lima. “Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, afirmó.

1 de octubre 2025 · 07:02hs
Tony Janzen Valverde Victoriano

gentileza

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” fue capturado en Perú

Pequeño J, el supuesto autor del triple crimen narco que habría ordenado el secuestro, la tortura y la ejecución de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verri en Florencio Varela, fue detenido en la noche de este martes en Perú.

pequeño 2
Otra de las imágenes de la detención de Pequeño J difundidas por la Policía Boanerense.

Otra de las imágenes de la detención de Pequeño J difundidas por la Policía Boanerense.

Así lo confirmó la Policía Bonaerense, en el marco de la búsqueda internacional que pesaba sobre el presunto autor intelectual del triple femicidio narco.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, añadió que Pequeño J fue detenido en Pucusana, en la provincia de Lima.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen", indicó la funcionaria en redes sociales, donde añadió: "Cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1973178750700257290&partner=&hide_thread=false

Personal policial habría dado con el paradero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 20 años, luego de efectuar una serie de entrecruzamientos telefónicos.

“Tenía tres celulares y un chip que intercalaba y pasó por dos controles policiales. Se bajó del micro en el que viajaba y se escondió en un camión de pescado. Iba en la cama que va atrás del chofer, refugiado”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El arresto se dio a conocer poco después de que en Lima cayera el ladero de Pequeño J, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, por lo que ahora suman nueve los detenidos por el triple femicidio.

Pequeño J

¿Qué dijo “Pequeño J” tras ser detenido?

"Yo no tuve nada que ver"

Tras ser capturado en Perú en un espectacular operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple crimen de Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie".

En sus breves pero contundentes declaraciones a la prensa local, "Pequeño J" insistió en su inocencia y pidió que la investigación continúe para encontrar a los verdaderos responsables. "Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver", agregó el joven narco, quien es señalado por los investigadores como un sicario "extremadamente sanguinario".

En total son nueve detenidos

Los primeros apresados en la causa fueron Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero. Este fin de semana cayeron Víctor Sotacuro Lázaro (en Villazón, al norte del país) y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas. Este lunes detuvieron a Florencia Ibáñez, luego de que fuera vista en un auto con su tío, Sotacuro Lázaro, la noche del crimen de las chicas.

Este martes cayeron Matías Agustín Ozorio y el propio Pequeño J, ambos en Perú.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados el pasado miércoles enterrados en el patio de una casa en la localidad de Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires. Según se pudo reconstruir, las chicas fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa para llevarlas a la casa de Florencio Varela donde finalmente fueron asesinadas.

El juez Arribas confirmó que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.

Además, se llevaron a cabo allanamientos en Villa Zavaleta (también conocida como villa 21-24, en los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya) y en Quilmes, donde encontraron el Volkswagen Fox blanco de Víctor Sotacuro que habrían utilizado de apoyo el día del triple femicidio.

LEER MÁS: Triple femicidio narco: detuvieron en Perú al ladero de Pequeño J

Triple crimen narco femicidio detenido Perú Florencio Varela
Noticias relacionadas
Triple crimen narco de Florencio Varela

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

el video que reaparece tras el triple crimen: lara habia hablado antes de ser asesinada

El video que reaparece tras el triple crimen: Lara había hablado antes de ser asesinada

Triple crimen de Florencio Varela: Lara Morena Gutiérrez la más joven de las chicas asesinadas fue víctima de torturas según las autopsia

Triple crimen de Florencia Varela: la autopsia de Lara Morena Gutiérrez reveló que hubo tortura brutal

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Viernes bien de verano en la ciudad de Santa Fe

Viernes bien de verano en la ciudad de Santa Fe

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Último Momento
Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Cómo le fue a Unión con Andrés Merlos como árbitro

Viernes bien de verano en la ciudad de Santa Fe

Viernes bien de verano en la ciudad de Santa Fe

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Tigre y Defensa buscarán seguir en levantada en Victoria

Tigre y Defensa buscarán seguir en levantada en Victoria

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario