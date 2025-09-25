Uno Santa Fe | Policiales | Triple crimen

El video que reaparece tras el triple crimen: Lara había hablado antes de ser asesinada

La adolescente había negado ejercer la prostitución en la vía pública en una entrevista con un canal de televisión y había denunciado hostigamiento de vecinos

25 de septiembre 2025 · 10:45hs
El video que reaparece tras el triple crimen: Lara había hablado antes de ser asesinada

En medio de la conmoción por el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), se difundió una entrevista televisiva que la menor había dado dos meses antes de que se cometa el triple crimen.

En esa nota, transmitida por A24, la adolescente defendía su versión frente a los reclamos de vecinos del barrio porteño de Flores, quienes denunciaban la presencia de prostitución en la vía pública.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, declaró Lara, que en la entrevista se presentó como Luna y dijo tener 20 años. La joven también rechazó las acusaciones de que atendían a clientes dentro de vehículos estacionados en la calle: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el «telo móvil». Es una mentira”.

triple crimen Lara Gutiérrez

Según explicó, junto a otras compañeras usaban la cuadra señalada como punto de encuentro con clientes para luego trasladarse a otro lugar, pero negó ejercer la prostitución en la vía pública.

El triple crimen y la investigación

Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó el hallazgo de los cuerpos enterrados en una vivienda de Florencio Varela, tras seguir la pista de una camioneta blanca en la que las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes en el oeste del conurbano.

El operativo derivó en un allanamiento en una casa ubicada en Chañar y Río Jachal, donde se encontraron manchas de sangre y fueron detenidos un hombre y una mujer acusados de limpiar la escena del crimen.

mujeres asesinadas descuartizadas Florencio Varela pozo

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que las víctimas fueron engañadas por una organización vinculada al narcotráfico. “Cayeron en una trampa. Fueron invitadas a una falsa fiesta y allí encontraron la muerte. Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza”, explicó en conferencia de prensa.

LEER MÁS: Triple crimen de Florencia Varela: la autopsia de Lara Morena Gutiérrez reveló que hubo tortura brutal

Triple crimen adolescente cuerpos prostitución
Noticias relacionadas
Un recolector de residuos alertó a Gendarmería Nacional sobre el hallazgo de una granada de mano FMK 2 en plena calle

Hallaron una granada FMK 2 en plena calle: cómo fue el operativo para su traslado y resguardo

La mujer detenida junto a la droga secuestrada 

Intentó entrar cocaína para su esposo internado en el hospital Cullen y fue detenida

Violento episodio en 1° Junta y 4 de Enero terminó con un joven aprehendido por la policía

Detuvieron a un joven armado que disparó en medio de una discusión de tránsito en el microcentro de Santa Fe

El triple femicidio conmueve al país. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Foto: Infobae

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras