El video que reaparece tras el triple crimen: Lara había hablado antes de ser asesinada

La adolescente había negado ejercer la prostitución en la vía pública en una entrevista con un canal de televisión y había denunciado hostigamiento de vecinos

En medio de la conmoción por el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) , se difundió una entrevista televisiva que la menor había dado dos meses antes de que se cometa el triple crimen.

En esa nota, transmitida por A24, la adolescente defendía su versión frente a los reclamos de vecinos del barrio porteño de Flores, quienes denunciaban la presencia de prostitución en la vía pública.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, declaró Lara, que en la entrevista se presentó como Luna y dijo tener 20 años. La joven también rechazó las acusaciones de que atendían a clientes dentro de vehículos estacionados en la calle: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el «telo móvil». Es una mentira”.

triple crimen Lara Gutiérrez

Según explicó, junto a otras compañeras usaban la cuadra señalada como punto de encuentro con clientes para luego trasladarse a otro lugar, pero negó ejercer la prostitución en la vía pública.

El triple crimen y la investigación

Este miércoles, la Policía Bonaerense confirmó el hallazgo de los cuerpos enterrados en una vivienda de Florencio Varela, tras seguir la pista de una camioneta blanca en la que las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes en el oeste del conurbano.

El operativo derivó en un allanamiento en una casa ubicada en Chañar y Río Jachal, donde se encontraron manchas de sangre y fueron detenidos un hombre y una mujer acusados de limpiar la escena del crimen.

mujeres asesinadas descuartizadas Florencio Varela pozo

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que las víctimas fueron engañadas por una organización vinculada al narcotráfico. “Cayeron en una trampa. Fueron invitadas a una falsa fiesta y allí encontraron la muerte. Algún hecho que ocurrió derivó en esta venganza”, explicó en conferencia de prensa.

•LEER MÁS: Triple crimen de Florencia Varela: la autopsia de Lara Morena Gutiérrez reveló que hubo tortura brutal