La séptima detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela es una pieza clave en la investigación

El triple crimen narco de Florencio Varela sumó una detención que aportaría datos claves de la logística del secuestro y asesinato de Brenda, Morena y Lara

La investigación por el triple crimen narco de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la detención de la séptima implicada en la causa: Florencia Ibáñez, de 30 años , sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los principales sospechosos.

La joven se presentó voluntariamente ante la Justicia y quedó arrestada después de dar una entrevista televisiva en A24 en la que defendió su inocencia y aseguró tener pruebas para demostrar que “no tuvo nada que ver” con el crimen que conmocionó al país.

La séptima detenida y el vínculo familiar con un acusado clave

Florencia Ibáñez es sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, un remisero de 45 años considerado una de las piezas fundamentales en la logística del secuestro y asesinato de las tres víctimas. Según los investigadores, Sotacuro habría manejado el vehículo de apoyo que escoltó a la camioneta en la que viajaban las jóvenes hasta la casa de Villa Vatteone donde finalmente fueron asesinadas.

La participación de Ibáñez quedó bajo la lupa cuando se comprobó que estaba en el asiento del acompañante del auto blanco utilizado esa noche. Su presencia fue confirmada por cámaras de seguridad y registros de peajes en los tramos que vinculan a la zona sur del conurbano con el Bajo Flores, lugar donde residían.

Tanto Florencia como Víctor serán indagados hoy por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara.

La confesión ante las cámaras: un giro inesperado en la investigación

Antes de ser detenida, Ibáñez sorprendió al aparecer en una entrevista exclusiva en el canal A24, donde relató su versión de los hechos y defendió a su tío.

“El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, explicó en vivo ante las cámaras.

La joven reveló que, junto a su tío y a un amigo en común, viajaron hasta un kiosco ubicado a cinco cuadras de la casa donde las víctimas fueron asesinadas. “Teníamos que hacer tiempo”, relató, y agregó que Sotacuro les advirtió que el pasajero que debía recoger tardaría “tres horas en llegar”.

Según su testimonio, pidió que la regresaran a su domicilio y descendió del vehículo a las 12.48 en el Bajo Flores, momento en que, afirmó, se despidió de su tío.

•LEER MÁS: Triple crimen: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

“Voy a dar mi celular y el auto, no tengo nada que ver”

Durante la entrevista televisiva, Ibáñez insistió en su inocencia: “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver. Hay cámaras en todos lados, incluso en el peaje a la hora que estoy volviendo. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”.

La mujer aseguró que “no conocía a las víctimas” ni había ingresado a la casa donde ocurrieron los asesinatos. Además, denunció que su familia fue víctima de hostigamientos: “A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero quiero que dejen de decir pavadas”.

Los registros de peajes que complican a Ibáñez

Uno de los puntos que la Justicia considera clave en la investigación son los registros de los peajes de Dock Sud y San Cristóbal, que muestran el paso del auto blanco durante la noche del 19 de septiembre, entre las 21 y las 0. Dichos movimientos coinciden con la franja horaria en la que se cree que las víctimas fueron trasladadas a Florencio Varela.

triple crimen Florencio Varela

El Telepase del vehículo está a nombre de Ibáñez, lo que refuerza la sospecha de su participación. Para los investigadores, la joven no solo fue testigo de parte de los desplazamientos, sino que habría tenido conocimiento del operativo que terminó con el secuestro de las chicas.

El arresto en vivo: un operativo inusual

Tras el reportaje en A24, la Policía bonaerense detuvo a Ibáñez en los propios estudios del canal. Según su abogado, Guillermo Endi, la entrevista fue una forma de “garantizar su seguridad”, ya que había denunciado amenazas contra ella y su familia: “Gracias a Dios ahora está más protegida de lo que estaba. Habíamos pedido estar en los medios por la seguridad de su vida”, dijo el letrado.

triple crimen mujeres La Matanza Florencio Varela2

La indagatoria a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad de Homicidios de La Matanza, fue programada para el martes siguiente al arresto.

Su relato sobre la noche del triple crimen

En la entrevista, Ibáñez detalló su encuentro con Sotacuro: “Víctor es mi tío. Yo usaba el auto de él porque vivimos juntos. El Telepase era mío. Estuve acompañada esa noche y de casualidad me lo crucé. Me dijo que tenía que hacer un viaje a buscar a un pasajero, y le dije que sí”.

Afirmó que lo acompañó junto con un amigo hasta Florencio Varela, pero negó haberse bajado del auto ni acercarse a la casa donde ocurrió el triple femicidio: “Nos quedamos tomando en un kiosco. No bajamos ninguno de los tres. Estuvimos a seis cuadras de la casa”.

También recordó que regresó al Bajo Flores cerca de la 1 de la madrugada del sábado, mientras que su tío habría vuelto a Florencio Varela por su cuenta.

“Yo no quiero estar metida en esto. Confío mucho en él, pero no conozco su vida personal ni a quién iba a buscar a Florencio Varela. Solo sé que trabajó de remisero y un tiempo de verdulero”, agregó.

La captura de Sotacuro y el rol que se le atribuye

Por su parte, Víctor Lázaro Sotacuro fue detenido en Bolivia, a donde habría escapado tras el crimen. Para la Justicia, tuvo un rol central: ser el conductor del auto que escoltó la camioneta en la que viajaban las jóvenes hasta la casa donde fueron ejecutadas.

Las cámaras de seguridad captaron al vehículo de Sotacuro circulando la noche del secuestro, lo que resultó una prueba fundamental en su contra. Ibáñez estaba a su lado, en el asiento del acompañante.

La causa judicial y el contexto narco

Con la detención de Ibáñez, ya son siete los detenidos por el triple crimen, un caso que se investiga como homicidio triplemente agravado por femicidio y por el contexto de narcotráfico. La fiscalía de Homicidios de La Matanza, liderada por Carlos Adrián Arribas, avanza en la recolección de pruebas que permitan reconstruir la ruta de las víctimas desde que desaparecieron hasta que fueron halladas sin vida.

El fiscal también busca establecer los posibles vínculos con organizaciones narco locales, que habrían motivado el brutal ataque.

“Tengo pruebas para demostrar mi inocencia”

En todo momento, Florencia Ibáñez se mostró determinada a probar que no participó del asesinato.

“Tengo el teléfono con el registro de las rutas que hice esa noche. También el auto está disponible para los peritajes”, aseguró.

Dijo que su tío “se asustó y se fue”, y que el vehículo quedó en Quilmes antes de que él cruzara a Bolivia. La joven insistió en que “no conocía a las víctimas” y que su participación fue accidental.

Mientras tanto, los familiares de Brenda, Morena y Lara siguen reclamando justicia y esclarecimiento total del caso, que ya cuenta con siete detenidos y un entramado que revela un trasfondo vinculado al narcotráfico local.