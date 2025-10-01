Uno Santa Fe | Policiales | Triple femicidio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Se trata de una aplicación que habrían utilizado para transmitir el triple crimen. También la usaron Los Menores y la organización transnacional Tren de Aragua

1 de octubre 2025 · 13:36hs
Tony Janzen Valverde Victoriano

gentileza

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” fue capturado en Perú
Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años)

Foto: NA.

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Pasan los días y no aparecen evidencias sobre la supuesta transmisión del triple femicidio de Florencio Varela que, según un testigo, fue compartida en un grupo cerrado a al menos 45 personas. Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por medios nacionales, fuentes de la investigación sugieren que si realmente existió esa transmisión no fue por TikTok o Instagram como se dijo en un principio. Indicaron, en cambio, que pudo ser mediante una aplicación llamada Zangi, conocida en la Justicia rosarina por haber sido utilizada por una banda narco.

A menos de dos semanas del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) son más las expectativas por un pronto esclarecimiento que los avances concretos respecto de cómo se planificó y ejecutó el ataque. Las recientes detenciones en Perú de los dos jóvenes sindicados como autores intelectuales podrán determinar si los pasos dados en la primera etapa de la investigación fueron certeros.

Lo cierto es que desde un principio el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, puso sobre la agenda pública la versión de que el triple crimen había sido transmitido por redes sociales. Primero dijeron que mediante TikTok, luego por Instagram, pero al paso de los días no surgieron evidencias respecto de esa hipótesis. En ese marco ahora apareció el nombre de Zangi, aplicación ya conocida por el uso que le dieron otras organizaciones criminales.

triple crimen mujeres La Matanza Florencio Varela1

Qué es Zangi

Según publicó este miércoles La Nación, una fuente de la investigación sugirió que el triple crimen fue transmitido por Zangi. Se trata de una aplicación de origen armenio nacida en 2013 y que cuenta con cifrado militar. Una característica que prácticamente blinda las comunicaciones privadas.

De esta manera la aplicación asegura privacidad a los usuarios dado que es imposible rastrear el contenido sin tener acceso directo. Si el usuario lo desea, el contenido enviado no se guarda en las cuentas de los receptores.

Si bien Zangi no es una aplicación popular en Argentina, hay investigaciones judiciales que detectaron que era utilizada por bandas criminales. Una de ellas es la liderada en Rosario por Lisando "Limón" Contreras, un hombre ligado al narcotráfico y al juego clandestino. En el plano internacional es utilizada por el Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional con origen en Venezuela.

zangi

El caso Rosario

Lisandro "Limón" Contreras, detenido en diciembre de 2024 tras ser mencionado luego del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte —jefe de la barra brava de Rosario Central— aunque no está vinculado al crimen, utilizaba Zangi. Así lo expuso la fiscal Georgina Pairola al momento de imputarlo. Contreras tiene conexiones con la banda Los Menores, de la cual algunos miembros sí son investigados por su participación en el asesinato del barra canalla.

En la causa por el crimen de Pillín sí está imputado Alejandro "Cani" Zamudio, otra persona ligada a Los Menores que también utilizaba Zangi de acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscal Pairola. Siguiendo los pasos de Matías Gazzani, líder de la banda y prófugo desde inicios de 2024, se realizaron varios allanamientos con secuestros de teléfonos que utilizaban la misma aplicación.

En la causa contra Los Menores hay un testigo de identidad reservada que también da cuenta del uso de Zangi que hacen otros miembros de la banda. "Mirko (uno de los imputados) me mandó un mensaje a mi Instagram diciendo que me deje de hacer el perro y que le dijera a T. que le responda los mensajes. Y después, no sé si al otro día de esto o a los días, me llama por Zangi y me empezó a amenazar a mi diciendo que me iba a matar a mí, a mi hermano, a mi mamá, a mi familia, si yo no iba a la casa de T. a decirle que ponga la plata y la moto", contó el testigo.

Triple femicidio zangi redes TikTok Rosario
Noticias relacionadas
Kicillof exigió una mesa nacional tras el triple femicidio narco que conmocionó a Florencio Varela

Triple femicidio: Axel Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: qué se sabe de la causa que apunta a Pequeño J como principal responsable

Pequeño J, el narco peruano señalado como autor intelectual del triple femicidio.

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El dolor de las familias de Brenda, Lara y Morena por el triple femicidio. 

Triple femicidio: la Iglesia pidió "un acto de valentía" para frenar "la plaga de la droga"

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras