En Colón esperan otro buen comportamiento de los hinchas para evitar sanciones

De cara al último duelo de la Primera Nacional ante CADU, en Colón esperan que sea todo tranquilo para evitar sanciones tras lo que pasó con un barra hace días

Colón afrontará el domingo su último partido en la Primera Nacional cuando reciba a CADU por la fecha 34 del grupo que ya no tiene nada en juego tras quedar asegurada la permanencia. Sin embargo, el clima en la previa está marcado por el comportamiento en las tribunas para evitar sanciones, tras los hechos de días atrás.

• LEER MÁS: Colón se despide del Torneo de la Primera Nacional con un plantel juvenil

El ánimo del hincha no es el mejor, con un equipo que acumula 10 partidos sin victorias y una campaña para el olvido. Aún así, el objetivo inmediato pasa por cerrar el torneo con un triunfo que sirva, al menos, como punto de partida para “barajar y dar de nuevo” de cara a 2025.

• LEER MÁS: Colón: cónclave entre frentes políticos abre el juego de cara a las elecciones

El asesinato de Gonzalo Ezequiel Leiva, de 19 años, sobrino del barra conocido como Nano, encendió las alarmas y dejó en claro que la tensión sigue latente entre las facciones, más allá de que todavía no se vinculó la agresión a la otra barra. Una situación que obliga a reforzar la mirada sobre la seguridad en el Brigadier López.

tribuna colón Colón espera otro buen compartamiento de los hinchas ante CADU.

Seguridad al máximo en Colón

Desde el club y los organismos de control se trabaja en conjunto para garantizar un operativo riguroso y evitar nuevos episodios. La consigna es clara: que el partido transcurra en paz, sin sanciones que puedan complicar más el presente institucional. Sobre todo, que puedan poner en jaque la salvación.

• LEER MÁS: Contrarreloj: Colón negocia el pago de la deuda con Alberto Espínola

El duelo ante CADU, aunque solo cuente para las estadísticas, tiene un trasfondo clave: Colón necesita cerrar una pésima campaña con calma dentro y fuera de la cancha. La dirigencia y las autoridades esperan que los socios e hinchas acompañen con responsabilidad para que la despedida del 2025 no quede marcada otra vez por la violencia.