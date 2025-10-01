Así está la pelea entre Alcaraz y Siner para terminar el año en la cima

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner podrían protagonizar unas semanas apasionantes para definir quién terminará el año como número 1 del mundo

Luego de más de un año de dominio en el ranking por parte de Sinner, Alcaraz pudo volver a lo más alto tras superar al italiano en la final del US Open.

Sin embargo, el título de Sinner en el ATP 500 de Beijing y la baja de Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái le generó una luz de esperanza al italiano, quien tendrá que ganar prácticamente todo lo que juegue hasta fin de año si quiere recuperar el trono.

Alcaraz-Sinner, por el número 1 del ranking ATP

En el ranking que importa de cara al cierre del año, que es el de la carrera a Turín que cuenta desde el arranque de la temporada, Alcaraz domina gracias a la impresionante suma de 11.040 puntos que tiene acumulados.

Esto le permite sacarle casi 2.600 a Sinner, aunque este último podría recortar la distancia a 1.600 en caso de quedarse con el título en el Masters 1000 Shanghái, donde es el gran candidato.

De esta manera, Sinner quedará muy bien posicionado de cara a los últimos torneos del año para ambos, que serán el Masters 1000 de París y el ATP Finals, en los que podría sumar 2.500 puntos.

Con la intención de meterle aún más presión a Alcaraz, Sinner podría disputar también algún ATP 500 como el de Viena o Basilea, aunque esto representaría una carga física impresionante y podría ser muy contraproducente.

Alcaraz, por su parte, dejaría prácticamente sin chances a Sinner en caso de llegar a las instancias finales tanto en París como en el ATP Finals, algo que no sería nada loco ya que desde abril que llegó al menos al partido decisivo en todos los torneos que disputó.

Si bien Alcaraz es el gran candidato a terminar el año en la cima, una seguidilla de derrotas le complicaría las cosas ante un Sinner que se muestra invencible ante cualquier oponente que no sea el español.