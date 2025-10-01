Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

El vice Miguel Del Sel se refirió a la importancia que Unión y Colón estén en Primera. "Te hace crecer 10 veces más, es un motor social", destacó.

En la segunda parte de su diálogo con Dame Gol, Miguel Del Sel, vicepresidente de Unión , analizó la actualidad futbolística, las divisiones inferiores, la relación con los medios y la importancia de la competencia entre clubes de Santa Fe.

Del Sel comenzó destacando la calidad de los jugadores y la influencia del periodismo: “Puede haber otro nivel de jugadores que vuelven de Europa, como Paredes. Todos lo cuidan y lo respetan. Creo que el periodismo también tiene que ayudar, aunque a veces es bastante criticón.”

El Unión-Colón, según Del Sel

El dirigente valoró la competencia con Colón y cómo impacta en la ciudad: “Para mí, la competencia arriba te hace crecer diez veces más. Ya lo vivimos: Unión en la B, Colón en la A o la B… La ciudad siente esa rivalidad. Hay envidia sana: ver al vecino mejorar incentiva a todos. El fútbol mueve a mucha gente, al comercio, a los clubes, a los restaurantes. Es un motor social.”

Sobre la economía del club, Del Sel reconoció el déficit y explicó que la venta de jugadores es clave para equilibrar las finanzas: “Unión es deficitario si no se venden jugadores. Mientras se vendan algunas piezas cada año, podemos mantener el equilibrio. Hay pedidos por varios futbolistas: defensores, arqueros, mediocampistas y delanteros. Además, los chicos de las inferiores deben continuar su desarrollo y tener oportunidades.”

En cuanto a la formación de juveniles, destacó la importancia de incorporar talentos locales y darle continuidad a quienes surgen del club: “Estamos analizando exjugadores y scouts para traer chicos de la zona, darles chances y seguir desarrollando nuestro fútbol juvenil. Algunos jóvenes, como Palavecino, ya muestran proyección en primera.”

Finalmente, reflexionó sobre su experiencia política y la gestión institucional: “El problema de la política es olvidar a la gente. En un club, el presidente y la comisión deben estar cerca de hinchas, jugadores y técnicos. Hay una conexión directa, sana, que no siempre existe a nivel nacional. Todo lo que pasa tiene su razón de ser, y hay que trabajar con pasión y compromiso.”