Magdalena explicó en Colón por qué no se adelantaron aún más las elecciones

El candidato a presidente de Colón, Ricardo Magdalena, contó en un video los motivos por lo que las elecciones no podían ser antes del 30 de noviembre. VIDEO

1 de octubre 2025 · 15:47hs
Colón transita sus últimas semanas de un año difícil, ya con la permanencia en la Primera Nacional asegurada de manera ajustada. En medio de un clima de incertidumbre y reclamos de los hinchas, el foco ahora pasa por las elecciones del 30 de noviembre, fecha fijada junto a las agrupaciones.

Muchos socios cuestionaron por qué no se pudo adelantar el acto eleccionario, teniendo en cuenta que el equipo quedó eliminado de la pelea por el Reducido hace varias semanas y que el ciclo de Víctor Godano al frente de la institución está terminado, más allá de si el oficialismo decide presentar un candidato o no.

Ante esa consulta recurrente, uno de los referentes opositores, Ricardo Magdalena, salió a aclarar la situación a través de un video difundido en redes sociales. Allí explicó que la fecha del 30 de noviembre responde a cuestiones legales y estatutarias que impidieron mover el calendario antes de tiempo.

De esta manera, los socios deberán esperar hasta fin de mes para acudir a las urnas y elegir a la nueva conducción, en un escenario político todavía abierto y con varias incógnitas: la confirmación de candidatos, la postura definitiva del oficialismo y la proyección de las agrupaciones opositoras que ya se muestran activas.

En lo inmediato, la prioridad es llegar en paz a esa jornada clave para el futuro de Colón, tras una temporada que quedará marcada como una de las más duras de su historia reciente.

