Tras los rumores de Kimi Antonelli a Alpine, Toto Wolf aseguró que seguirá en Mercedes

1 de octubre 2025 · 15:19hs
Luego de muchos rumores que vinculan a Andrea Kimi Antonelli con Alpine para el 2026, el jefe de Mercedes, Toto Wolf desmintió las dudas. La Fórmula 1 siempre fue un terreno complicado para los jóvenes, que en la mayoría de los casos apenas logran mantenerse un par de temporadas antes de despedirse.

Ante esto, Antonelli afrontó un difícil desafío en este 2025: debutar con apenas 18 años en Mercedes, nada menos que en el asiento que dejó vacante Lewis Hamilton tras marcharse a Ferrari.

Kimi Antonelli seguirá en Mercedes pese a los rumores con Alpine

Su primera temporada está dejando buenos resultados, en donde ya consiguió un podio en Canadá, finalizó nueve de los 17 Grandes Premios dentro del top ten y acumuló 78 puntos, ubicándose séptimo en el campeonato de pilotos.

Por esto, Wolff disipó las dudas en diálogo con Sky Sports Italia: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento”.

La decisión refuerza la confianza de Mercedes en su joven piloto, al que considera un proyecto a largo plazo. Antonelli cumplió 19 años en agosto y, pese a su corta experiencia, ya demostró la capacidad para competir en la élite del automovilismo.

El rumor de un posible traspaso a Alpine había tomado fuerza a mitad de temporada, cuando las actuaciones del argentino Franco Colapinto no convencían al jefe de la escudería francesa, Flavio Briatore.

Aun así, Wolff desmintió que esto sea cierto y aseguró el asiento de Antonelli en Mercedes hasta, al menos, 2026. En cuanto al pilarense, no cuenta con un lugar en la Fórmula 1 para el año próximo, a la espera de un anuncio por parte de Alpine.

