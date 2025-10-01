Uno Santa Fe | Colón | Colón

Contrarreloj: Colón negocia el pago de la deuda con Alberto Espínola

Tras el fallo del TAS y con posibles sanciones a la vista, Colón intenta llegar a un acuerdo con Alberto Espínola. ¿En qué consiste la propuesta?

1 de octubre 2025 · 08:58hs
La dirigencia de Colón trabaja contrarreloj para cerrar un tema clave en lo institucional: la deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola, que ya cuenta con un fallo firme del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El fallo del TAS contra Colón por Alberto Espínola

El club sabalero difundió semanas atrás un comunicado oficial confirmando la resolución, en la que el TAS ratificó lo dispuesto por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Inicialmente, el reclamo ascendía a 719.908,67 dólares, pero tras la defensa legal de Colón la cifra se redujo a 345.000 dólares y $12.859.500, ambos montos con un interés anual del 5%.

Para no quedar expuesto a sanciones que podrían inhabilitarlo en el próximo mercado de pases, los dirigentes le acercaron una propuesta al representante de Espínola: un plan de pago en cuotas.

Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta y el asunto sigue abierto. Resolverlo antes del 30 de noviembre, fecha de las elecciones en el club, aparece como una de las prioridades de la actual conducción de Víctor Godano.

Los recursos que busca generar Colón

Mientras tanto, Colón busca generar los recursos necesarios para afrontar esta obligación. Por un lado, intimó a Platense para que regularice dos cuotas pendientes de la transferencia de Leonel Picco: una vencida en junio y otra en septiembre.

Por el otro, aguarda con expectativa la primera cuota que Racing debe abonar en octubre por la compra de Alan Forneris, dinero que representaría un alivio inmediato para las arcas sabaleras.

De esta manera, Colón intenta encontrar el equilibrio en un frente económico delicado, en medio de la transición política y con el objetivo de no comprometer su planificación deportiva para 2026.

