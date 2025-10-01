Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

El empate ante Banfield, en el Florencio Sola, le alcanzó a Unión para cerrar la fecha 10 de la Zona A del Clausura. Repasá las posiciones.

1 de octubre 2025 · 07:46hs
Unión cerró la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional reafirmando su condición de líder en la Zona A. El empate 0-0 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola, al igual que la igualdad de la jornada anterior ante Independiente Rivadavia, le permitió sostenerse en lo más alto de la tabla.

LEER MÁS: Por qué octubre es clave para el futuro de Dómina en Unión

El Tatengue se benefició de los tropiezos de sus perseguidores: Barracas Central, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, ninguno pudo sumar de a tres.

De hecho, el Pincha estuvo a segundos de desplazarlo de la punta con un golazo del ex-Colón Eric Meza, pero sobre el final, un cabezazo de Luciano Lollo le dio a Newell’s el empate en el Coloso Marcelo Bielsa.

LEER MÁS: Andrés Merlos será el juez para Unión-Aldosivi: los antecedentes

De esta manera, el equipo de Leonardo Madelón terminó la fecha como líder en soledad, con 17 puntos, en la previa de un partido clave: el próximo viernes a las 21.15 recibirá a Aldosivi en el 15 de Abril, donde acumula tres empates consecutivos.

Tabla de posiciones – Zona A (Fecha 10)

1-Unión 17 (+7)

2-Barracas Central 16 (+2)

3-Estudiantes 16 (0)

4-Defensa y Justicia 15 (+2)

5-Tigre 15 (+2)

6-Boca Juniors 14 (+5)

7-Argentinos Juniors 14 (+4)

8-Central Córdoba 14 (+3)

9-Banfield 14 (-4)

10-Belgrano 13 (+2)

11-Huracán 13 (-3)

12-Racing 11 (-2)

13-Independiente Riv. 10 (-2)

14-Newell’s 10 (-3)

15-Aldosivi 3 (-13)

