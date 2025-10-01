Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

El empate ante Banfield, en el Florencio Sola, le alcanzó a Unión para cerrar la fecha 10 de la Zona A del Clausura. Repasá las posiciones.

Unión cerró la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional reafirmando su condición de líder en la Zona A. El empate 0-0 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola, al igual que la igualdad de la jornada anterior ante Independiente Rivadavia, le permitió sostenerse en lo más alto de la tabla.

El Tatengue se benefició de los tropiezos de sus perseguidores: Barracas Central, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, ninguno pudo sumar de a tres.

De hecho, el Pincha estuvo a segundos de desplazarlo de la punta con un golazo del ex-Colón Eric Meza, pero sobre el final, un cabezazo de Luciano Lollo le dio a Newell’s el empate en el Coloso Marcelo Bielsa.

De esta manera, el equipo de Leonardo Madelón terminó la fecha como líder en soledad, con 17 puntos, en la previa de un partido clave: el próximo viernes a las 21.15 recibirá a Aldosivi en el 15 de Abril, donde acumula tres empates consecutivos.

Tabla de posiciones – Zona A (Fecha 10)

1-Unión 17 (+7)

2-Barracas Central 16 (+2)

3-Estudiantes 16 (0)

4-Defensa y Justicia 15 (+2)

5-Tigre 15 (+2)

6-Boca Juniors 14 (+5)

7-Argentinos Juniors 14 (+4)

8-Central Córdoba 14 (+3)

9-Banfield 14 (-4)

10-Belgrano 13 (+2)

11-Huracán 13 (-3)

12-Racing 11 (-2)

13-Independiente Riv. 10 (-2)

14-Newell’s 10 (-3)

15-Aldosivi 3 (-13)