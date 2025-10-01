Uno Santa Fe | Unión | Gastón González

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González, surgido en Unión, sufrió otra grave lesión de rodilla, según informó Sarmiento. Estará entre seis y nueve meses sin jugar.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 11:03hs
El delantero Gastón González, surgido de las inferiores de Unión, atraviesa otro difícil capítulo en su carrera. Sarmiento de Junín informó oficialmente que el jugador sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

El nuevo traspié en la carrera de Picotón González

El club acompañó el comunicado con un mensaje de apoyo: “ ¡Fuerza, Tonga!”, mostrando la cercanía de la institución con el futbolista en un momento que vuelve a poner a prueba su fortaleza física y mental.

LEER MÁS: Del Sel, vice de Unión: "Madelón pacificó al club y los resultados llegaron de inmediato"

Se trata de la segunda vez que González enfrenta una lesión de estas características en la misma rodilla. La primera ocurrió el 20 de abril de 2022, mientras defendía la camiseta de Unión, justo después de haber sido transferido al Orlando City de la Major League Soccer. En aquel entonces, la rotura se produjo a los 30 minutos del segundo tiempo del partido que Unión perdió 2-1 frente a San Lorenzo en el 15 de Abril, dejando a Picotón fuera de las canchas por un largo período y truncando un arranque prometedor en Estados Unidos.

Ahora, nuevamente, el atacante deberá afrontar un proceso de recuperación que implicará meses de rehabilitación, ejercicios de fortalecimiento y un trabajo intenso para recuperar movilidad y confianza en su rodilla izquierda. Este tipo de lesiones suelen demandar entre 6 y 9 meses de recuperación, lo que significa que González podría perder gran parte de la temporada con Sarmiento, afectando al equipo y también a su continuidad deportiva.

La carrera de Gastón González, marcada por su garra, movilidad y capacidad goleadora, vuelve a encontrarse con un obstáculo físico que lo pondrá a prueba una vez más. El club y el cuerpo médico trabajan para garantizar que la operación y el posterior tratamiento sean los más efectivos posibles, buscando que el delantero pueda regresar a las canchas con total normalidad.

LEER MÁS: Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Los hinchas y compañeros del jugador le enviaron muestras de apoyo a través de redes sociales, conscientes de la importancia de su recuperación y del impacto emocional que estas lesiones generan en los futbolistas. González, conocido por su entrega en la cancha y su compromiso, ahora deberá enfocar toda su energía en superar este nuevo desafío y volver a demostrar su nivel en el fútbol argentino y más allá.

