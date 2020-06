View this post on Instagram

️⚕️#ProtestaRN34| Un médico salteño decidió acostarse en la ruta 34, a la altura de la ciudad de Selva en el límite entre esa ciudad y la de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Fue para protestar al no poder continuar su viaje rumbo a Tucumán. Ya hubo varias protestas por las demoras del operativo, en medio de un clima de extrema tensión. #Protestas #Ruta34 #UNOSantaFe