Todo confirmado: Unión recibirá a Vélez el viernes a partir de las 19

La AFA resolvió cómo se jugará la 16ª fecha del Torneo Clausura, en donde el Tate jugará con el Fortín en el 15 de Abril

Unión jugará el viernes a las 19 ante Vélez en el 15 de Abril.

En las últimas horas, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 16ª fecha que se jugará entre el jueves 5 y el domingo 8 y en donde Unión buscará el pasaje a los playoffs.

Así las cosas, el Tate estará recibiendo a Vélez el viernes 6 a partir de las 19. Para meterse entre los primeros ocho, Unión tendrá que ganar y esperar otros resultados, ya que no depende de sí mismo.