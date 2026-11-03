En las últimas horas, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 16ª fecha que se jugará entre el jueves 5 y el domingo 8 y en donde Unión buscará el pasaje a los playoffs.
Todo confirmado: Unión recibirá a Vélez el viernes a partir de las 19
La AFA resolvió cómo se jugará la 16ª fecha del Torneo Clausura, en donde el Tate jugará con el Fortín en el 15 de Abril
Por Ovación
Así las cosas, el Tate estará recibiendo a Vélez el viernes 6 a partir de las 19. Para meterse entre los primeros ocho, Unión tendrá que ganar y esperar otros resultados, ya que no depende de sí mismo.
La programación de la 16ª fecha
Jueves 5 de noviembre
15 Aldosivi vs. River
19.15 Gimnasia La Plata vs. Belgrano
Viernes 6 de noviembre
15 Barracas Central vs. Racing
19 San Lorenzo vs. Platense
19 Independiente vs. Deportivo Riestra
19 Unión vs. Vélez
22 Tigre vs. Sarmiento
22 Banfield vs. Atlético Tucumán
Sábado 7 de noviembre
15 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
15 Talleres vs. Estudiantes
17.30 Argentinos Juniors vs. Huracán
17.30 Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
17.30 Boca vs. Defensa y Justicia
Domingo 8 de noviembre
17 Central Córdoba vs. Lanús
19.30 Instituto vs. Newell's.