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Todo confirmado: Unión recibirá a Vélez el viernes a partir de las 19

La AFA resolvió cómo se jugará la 16ª fecha del Torneo Clausura, en donde el Tate jugará con el Fortín en el 15 de Abril

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 08:38hs
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Unión jugará el viernes a las 19 ante Vélez en el 15 de Abril.

Unión jugará el viernes a las 19 ante Vélez en el 15 de Abril.

En las últimas horas, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 16ª fecha que se jugará entre el jueves 5 y el domingo 8 y en donde Unión buscará el pasaje a los playoffs.

Así las cosas, el Tate estará recibiendo a Vélez el viernes 6 a partir de las 19. Para meterse entre los primeros ocho, Unión tendrá que ganar y esperar otros resultados, ya que no depende de sí mismo.

La programación de la 16ª fecha

Jueves 5 de noviembre

15 Aldosivi vs. River

19.15 Gimnasia La Plata vs. Belgrano

Viernes 6 de noviembre

15 Barracas Central vs. Racing

19 San Lorenzo vs. Platense

19 Independiente vs. Deportivo Riestra

19 Unión vs. Vélez

22 Tigre vs. Sarmiento

22 Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15 Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

15 Talleres vs. Estudiantes

17.30 Argentinos Juniors vs. Huracán

17.30 Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

17.30 Boca vs. Defensa y Justicia

Domingo 8 de noviembre

17 Central Córdoba vs. Lanús

19.30 Instituto vs. Newell's.

Unión Vélez Torneo Clausura
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