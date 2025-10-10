Uno Santa Fe | Información General | Volcán

Un volcán para una feria de ciencias explotó y dejó 10 heridos: una nena está internada

Un experimento en una escuela de Pergamino se salió de control, y elementos del volcán volaron por los aires. Unas diez personas resultaron con diversas heridas

10 de octubre 2025 · 19:19hs
La explosión del volcán en la escuela

La explosión del volcán en la escuela

En una feria de ciencias escolar, un grupo de alumnos realizó un experimento que terminó de la peor manera. Los estudiantes intentaron simular el funcionamiento de un volcán para una feria de ciencias pero se registró una explosión, que dejó a varios heridos y una nena internada en grave estado.

El episodio ocurrió en la Escuela de Rancagua, ubicada en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, localidad ubicada a unos 284,3 km de la ciudad de Santa Fe. Si bien el hecho se registró el miércoles, recién trascendió en las últimas horas.

Tras el estallido del experimento, fragmentos de diferentes materiales utilizados en el "falso volcán" volaron por los aires y provocaron cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, precisó el diario La Opinión.

Entre los heridos, se encuentra una alumna del establecimiento que por la gravedad de su estado debió ser trasladada al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires. Trascendió que la nena se encontraba muy cerca del experimento y al estallar recibió una herida en su rostro, por lo que corre riesgo uno de sus ojos.

