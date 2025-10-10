Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Con gol de Giovani Lo Celso, la Selección Argentina venció en Miami 1-0 a Venezuela en uno de los dos amistosos en la ventana FIFA

10 de octubre 2025 · 23:25hs
Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

La Selección Argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, consiguió un discreto triunfo por 1-0 ante Venezuela en un partido que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami. El autor del único gol fue el mediocampista Giovani Lo Celso.

Salvo alguna llegada clara de La Vinotinto, que viene de sufrir una traumática derrota por 6-3 ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, que le impidió disputar el Repechaje para el Mundial 2026, el encuentro fue un monólogo de la Selección argentina.

Sin embargo, y pese a la enorme cantidad de situaciones que generaron los dirigidos por Lionel Scaloni, el arquero venezolano José Contreras fue una verdadera muralla y salvó a los suyos en muchísimas ocasiones para evitar lo que pudo haber sido una goleada.

Scaloni aprovechó este encuentro para darle minutos a algunos jugadores que no suelen sumar muchos minutos y que se están afianzando en la Selección, como el defensor Leonardo Balerdi y el mediocampista ofensivo Nico Paz.

Aunque faltó eficacia en los últimos metros, la Selección argentina demostró un muy buen nivel durante casi todo el partido y anuló completamente a su oponente, que solo se pudo ilusionar con algún contraataque aislado.

Lionel Messi, la gran figura y capitán de la Albiceleste, no jugó ya que fue liberado para disputar el partido de este sábado en el que el Inter Miami de Estados Unidos se enfrentará con el Atlanta United en la Major League Soccer (MLS).

La próxima presentación de la Selección argentina será este martes en Fort Lauderlade, Florida, ante Puerto Rico.

Embed - ARGENTINA VS VENEZUELA | AMISTOSO INTERNACIONAL

Formaciones de Argentina y Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Gol en el primer tiempo: 31m. Giovani Lo Celso (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Nicolás González por Nicolás Tagliafico (A), 12m. Kevin Kelsy por Alejandro Marqués y Matías Lacava por Kervin Andrade (V), 17m. Giuliano Simeone por Leandro Paredes (A), 32m. Rodrigo De Paul por Julián Álvarez, Leonardo Balerdi por Nahuel Molina y Alexis Mac Allister por Enzo Fernández (A), Carlos Faya por Juanpi Añor y Ronald Hernández por Jon Aramburu (V), 38m. Wikelman Carmona por Telasco Segovia (V).

Estadio: Hard Rock (Miami).

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).

Argentina Venezuela Miami
Noticias relacionadas
argentina se juega su pase a cuartos de final ante nigeria en el mundial sub 20

Argentina se juega su pase a cuartos de final ante Nigeria en el Mundial Sub 20

¿otamendi finalmente se pierde el debut de argentina en el mundial?

¿Otamendi finalmente se pierde el debut de Argentina en el Mundial?

asi se jugaran los octavos de final del mundial sub 20 de chile

Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile

argentina se mide contra italia en busca del primer puesto de su zona en el mundial sub 20

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

Lo último

Pellegrini: Mientras nosotros defendemos el modelo de Milei, Tepp y Rossi proponen volver al pasado más oscuro de Argentina

Pellegrini: "Mientras nosotros defendemos el modelo de Milei, Tepp y Rossi proponen volver al pasado más oscuro de Argentina"

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Último Momento
Pellegrini: Mientras nosotros defendemos el modelo de Milei, Tepp y Rossi proponen volver al pasado más oscuro de Argentina

Pellegrini: "Mientras nosotros defendemos el modelo de Milei, Tepp y Rossi proponen volver al pasado más oscuro de Argentina"

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Ovación
La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

Colazo, tras la caída de Unión: Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho

Colazo, tras la caída de Unión: "Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho"

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Argentina jugó a media máquina y le ganó con lo justo a Venezuela en Miami

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos