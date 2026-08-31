Cuatro partidos le bajan la persiana a la fecha 7 del Clausura

El Torneo Clausura 2026 tendrá este lunes una jornada con cuatro encuentros. Estudiantes, Defensa y Justicia, Tigre e Instituto buscarán hacerse fuertes ante rivales que llegan con distintas necesidades.

La séptima fecha del Torneo Clausura tendrá este lunes cuatro partidos que pueden generar movimientos importantes en las distintas zonas. La actividad comenzará a las 19, con dos encuentros en simultáneo, mientras que a las 21.15 se disputarán los dos restantes.

Desde las 19 , Estudiantes será local de Newell's en el Jorge Luis Hirschi . El Pincha atraviesa un momento positivo, después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores y también de la Copa Argentina , aunque necesita trasladar esa actualidad al campeonato.

El conjunto de Alexander Medina buscará una victoria que le permita escalar posiciones frente a una Lepra que llega con dos triunfos consecutivos y pretende dar el golpe en La Plata.

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Sebastián Habib.

TV: TNT Sports Premium.

Defensa quiere seguir creciendo en el Clausura

También a las 19, Defensa y Justicia recibirá a Platense en el Norberto Tomaghello.

El Halcón viene de conseguir un triunfo de enorme valor ante Belgrano y pretende confirmar su recuperación para mantenerse en los primeros lugares. Enfrente tendrá al Calamar de Martín Palermo, que llega fortalecido después de avanzar en las copas, aunque sufrió la lesión de Luciano Giménez.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Andrés Merlos.

TV: ESPN Premium.

Tigre busca otra alegría en Victoria

A las 21.15, Tigre recibirá a Barracas Central en el José Dellagiovanna.

El Matador atraviesa una racha de cinco partidos sin perder y quiere seguir prendido arriba. Barracas, en cambio, necesita reaccionar después de tres derrotas consecutivas en el Clausura y de quedar eliminado de la Copa Argentina.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Fabrizio Llobet.

TV: ESPN Premium.

Instituto recibe a San Lorenzo

El cierre de la jornada será en Córdoba, donde Instituto enfrentará a San Lorenzo desde las 21.15, en el estadio Juan Domingo Perón.

La Gloria es uno de los protagonistas del campeonato y buscará un triunfo que le permita recuperar el liderazgo de la Zona A. El Ciclón, por su parte, llega necesitado: marcha en la parte baja y necesita sumar para no quedar demasiado lejos de los puestos de clasificación.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Fernando Echenique.

TV: TNT Sports Premium.

Así, la jornada del lunes ofrecerá cuatro partidos con objetivos diferentes, pero con un denominador común: a esta altura del Clausura, cada punto comienza a tener un peso cada vez mayor pensando en los playoffs.

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