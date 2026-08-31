Un insólito error de comunicación en Santo Tomé que generó caos vehicular: finalmente los desvíos para cruzar el Carretero serán este martes

El municipio de Santo Tomé confirmó que los cambios comenzarán a regir de manera plena el martes, y no este lunes como habían informado. Hoy se adecuarán los lugares con la cartelería y señalética necesaria. También habrá cambios en las paradas de colectivos

Avances en la obra del nuevo Puente Carretero

Obras en 7 de Marzo: los desvíos, que debían implementarse este lunes, finalmente se ejecutarán el martes. (Crédito: STD)

La circulación en los accesos al Puente Carretero tendrá importantes modificaciones y desvíos desde este martes 1 de septiembre , y no desde este lunes como había sido anunciado inicialmente . La postergación se produjo por un "error en la interpretación" de la información comunicada en un primer momento.

Durante este lunes se realizará la preparación de la zona , con la colocación de cartelería y la señalética necesaria para informar a conductores, peatones y usuarios del transporte público sobre los nuevos recorridos.

Los cambios son necesarios debido al avance de las obras vinculadas con la construcción de la nueva conexión vial entre Santa Fe y Santo Tomé, especialmente en el sector de la avenida 7 de Marzo, donde se desarrollará una nueva etapa de los trabajos.

El nuevo esquema alcanzará tanto a quienes se dirijan desde Santo Tomé hacia Santa Fe como a los conductores que ingresen a la vecina ciudad desde la capital provincial.

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Mitre cambia de sentido para facilitar el acceso al Puente Carretero

Una de las principales novedades será el cambio en el sentido de circulación de calle Mitre, que pasará a ser mano única de sur a norte en el tramo comprendido entre Hernandarias y avenida 7 de Marzo.

La modificación permitirá canalizar parte del tránsito que actualmente utiliza directamente el sector de avenida 7 de Marzo, que será intervenido por las obras.

El objetivo es que Mitre funcione como uno de los principales corredores alternativos para los vehículos que deban desviarse y continuar hacia el Puente Carretero.

Los conductores podrán acceder a esta arteria desde diferentes calles transversales, entre ellas General López, Juan de Garay y Derqui.

Desde el Municipio solicitaron prestar especial atención a la señalización provisoria y respetar las indicaciones del personal encargado de ordenar la circulación.

Cómo será el recorrido desde Santo Tomé hacia Santa Fe

Quienes circulen por avenida 7 de Marzo y necesiten dirigirse hacia Santa Fe a través del Puente Carretero deberán realizar un desvío.

El recorrido establecido será:

Avenida 7 de Marzo → Maciá → Colón → Mitre → Puente Carretero → Santa Fe

De esta manera, los vehículos deberán:

Circular por avenida 7 de Marzo .

Girar a la derecha en Maciá .

Continuar hasta Colón .

Girar a la izquierda y seguir por Colón.

Continuar hasta Mitre .

Tomar Mitre en dirección norte para acceder nuevamente hacia el Puente Carretero.

El nuevo recorrido acompañará el avance de los trabajos que se desarrollarán sobre avenida 7 de Marzo.

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Una alternativa para los vecinos del sur de Santo Tomé

Las autoridades municipales recomendaron especialmente a quienes viven en el sector sur de Santo Tomé evitar, en la medida de lo posible, la zona donde se concentrarán los principales desvíos.

Una de las alternativas será circular por Hernandarias hasta Mitre y desde allí continuar hacia el Puente Carretero.

La posibilidad de utilizar distintos accesos hacia Mitre busca distribuir el flujo vehicular y evitar una concentración excesiva de automóviles sobre un único corredor durante los primeros días de implementación del nuevo esquema.

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Qué cambia para quienes llegan a Santo Tomé desde Santa Fe

Las modificaciones también afectarán a quienes ingresen a Santo Tomé desde Santa Fe.

Una vez que atraviesen el Puente Carretero y lleguen a avenida 7 de Marzo, los conductores no podrán realizar el giro a la izquierda hacia Mariano Candioti.

Para efectuar esa maniobra deberán continuar hasta Maciá, donde estará habilitado el giro hacia la izquierda.

El nuevo recorrido responde directamente al avance de las obras en el sector y será acompañado por señalización provisoria y presencia policial.

El Acceso Norte, otra alternativa para circular entre Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Municipalidad también recordaron que quienes necesiten trasladarse entre Santa Fe y Santo Tomé podrán utilizar el Acceso Norte como recorrido alternativo.

La recomendación apunta a distribuir la circulación y reducir posibles demoras durante los primeros días de funcionamiento del nuevo esquema, especialmente en los horarios de mayor movimiento vehicular.

Además, se pidió a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.

Las obras sobre avenida 7 de Marzo durarán al menos cuatro meses

Los cambios en la circulación están directamente vinculados con la próxima etapa de la obra de la nueva conexión vial Santa Fe-Santo Tomé.

La intervención sobre avenida 7 de Marzo constituye una de las etapas más complejas del proyecto debido a que se desarrollará sobre una zona de circulación habitual y requerirá modificar provisoriamente los recorridos.

Según las previsiones difundidas por las autoridades, los trabajos en este sector tendrán una duración de al menos cuatro meses.

En paralelo, la transformación de calle Mitre forma parte de las obras complementarias necesarias para adaptar la circulación a la futura infraestructura vial.

Cómo circularán los colectivos hacia Santa Fe

Los cambios también alcanzarán a algunas líneas del transporte público de pasajeros.

En sentido Santo Tomé-Santa Fe, las líneas C Azul y C Verde circularán por:

Avenida 7 de Marzo → Maciá → Colón → Mitre → Puente Carretero → Santa Fe

En tanto, la línea C Negra FONAVI circulará durante todo el día por:

Iriondo → Colón → Mitre → Puente Carretero → Santa Fe

Qué ocurrirá con los colectivos que regresan desde Santa Fe

La empresa Continental informó que, en sentido Santa Fe-Santo Tomé, las líneas C Verde y C Azul mantendrán su recorrido habitual.

En cambio, para las unidades de C Negra FONAVI y C Negra 4 Bocas, el recorrido será:

Puente Carretero → avenida 7 de Marzo → Maciá → recorrido habitual

La empresa aclaró que el resto de los recorridos no sufrirá modificaciones y que los cambios estarán concentrados únicamente en el sector afectado por las obras.

Con la puesta en marcha del nuevo esquema desde este martes 1 de septiembre, las autoridades recomendaron a los conductores prever posibles demoras y prestar especial atención a los desvíos, cambios de sentido y señalización en los accesos al Puente Carretero.

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