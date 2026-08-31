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Torneo Promocional: Alianza y Colón (SF) estiraron sus invictos

Alianza le ganó por 64-63 a Colón de San Justo, mientras que Colón (SF) dio el golpe ante el tricampeón Kimberley por 65-52 por el Promocional.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 07:44hs
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Torneo Promocional: Alianza y Colón (SF) estiraron sus invictos

Prensa ASB

Se completó este domingo la quinta jornada del Torneo Oficial Promocional, con nuevas victorias de los punteros e invictos.

Alianza sufrió en Santo Tomé para doblegar a Colón (SJ), en tanto Colón (SF) le ganó con autoridad al multicampeón Kimberley en el Cándido Arrúa.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 5

Sábado 29 de agosto

Unión y Progreso A 69 (Leonel Ruderman 11) - Unión y Progreso B 54 (Alejo Morenate 15)

Domingo 30 de agosto

Kimberley 52 (Damián Lamagni 18) - Colón (SF) 65 (Agustín Mercado 18)

Central Rincón 67 (Carlos Mendieta 19) - Atlético Franck B 52 (Lucas Hoffmann 15)

Alianza (ST) 64 (José Almada 11) - Colón (SJ) 63 (Leandro Michelassi 14)

Atlético Franck A 69 (Facundo Nescier 14) - Alumni (LP) 53 (Alexis Costa 12)

Regatas (SF) 70 (Mateo Pozzo 21) - Santa Rosa 61 (Kevin Yacono 16)

TABLA DE POSICIONES

Alianza y Colón (SF) 10 (5-0); Unión y Progreso A 9 (4-1); Kimberley, Regatas (SF) y Atlético Franck A 8 (3-2); Colón (SJ) y Unión y Progreso B 7 (2-3); Alumni, Central Rincón y Santa Rosa 6 (1-4); Atlético Franck B 5 (0-5)

Promocional Alianza Colón
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