La apuesta de Delfino: Colón y el experimento fallido de los dos centrodelanteros

La decisión de Iván Delfino de jugar con dos referentes de área, desmejoró el rendimiento ofensivo y Colón se repitió demasiado en ataque

La apuesta de jugar con dos referentes de área no fue positiva.

Para el partido ante San Miguel, el entrenador de Colón Iván Delfino dispuso por primera vez jugar de arranque con dos referentes de área como lo son Leandro Garate y Alan Bonansea.

Era la primera vez que el DT conformaba una dupla de ataque con doble 9 , ya que en su primer ciclo al frente del plantel rojinegro, nunca había apostado desde el arranque por dos puntas de las características de Garate y Bonansea.

En el cotejo ante San Miguel lo más positivo fue el resultado, ya que Colón ganó, pero los dos atacantes no convirtieron y tampoco tuvieron un buen rendimiento.

Algo mejor se mostró Bonansea que Garate, pero Colón generó poco en ataque y se repitió demasiado con pelotazos frontales. De hecho, los dos goles, los marcaron los volantes centrales Agustín Toledo y Federico Lértora.

LEER MÁS: Federico Rasmussen analizó la derrota de Colón: "Hay que dar vuelta la página rápido"

Y en ese encuentro cuando Colón convirtió el segundo gol, automáticamente Delfino sacó a Garate para el ingreso de Ignacio Antonio y adelantó a Ignacio Lago para acompañar a Bonansea.

En tanto que para visitar a Racing de Córdoba, el entrenador rojinegro repitió la fórmula de ataque, pero apenas duró 45', ya que luego de un pésimo primer tiempo, Delfino movió el banco para el inicio del complemento.

El que ingresó fue Franco García para la salida de Garate. Y el equipo mejoró, buscando jugar por abajo y sin apostar por los pelotazos frontales como lo hizo en la primera etapa.

LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la caída frente a Racing de Córdoba

Está claro que al jugar con dos referentes de área, el equipo se repite en los centros y apuesta demasiado por el juego aéreo, perdiendo sorpresa en los metros finales de la cancha y mostrándose muy previsible.

Por ello, pensando en el partido ante Deportivo Morón, habrá que esperar la decisión del técnico para saber si reincide con la fórmula de ataque o cambia, buscando darle más juego y movilidad al equipo.

Y es que para el próximo partido, Delfino podría contar con Darío Sarmiento y también tiene a Franco García, quien entró bien contra Racing de Córdoba. Variantes no le faltan al DT y ahora es el momento de tomar decisiones.