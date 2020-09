Según explicó el médico que dirige el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, se dio Ivermectina a un grupo de pacientes con Covid-19 y a otro no; el que recibió la droga antiparasitaria experimentó "un nivel de replicación del virus menor a los que no lo recibieron". "Después se deberá hacer el ensayo clínico controlado, una devolución clínica. Pero que haya dado eso no es un dato menor", indicó.

Botasso enfatizó que el ensayo hecho con Ivermectina "es una lucecita", aunque enfatizó que "falta". "Es una droga vieja que se usó en medicina veterinaria; se usa para la sarna. Es un comprimido que se toma vía oral", agregó.

"Si aprueba el segundo examen, es muy al alcance de la población. Sería una muy buena noticia", subrayó.