Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo y cuál es el origen de la fecha

En el Día Internacional de la Mujer, cuál es su historia y relevancia en el mundo. El origen de su conmemoración

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , es una fecha clave para reflexionar sobre los avances logrados , pedir más cambios y celebrar la valentía de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.

Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos .

Por qué el 8 de marzo

El origen de esta fecha se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, en el marco del movimiento obrero y la lucha por el sufragio femenino.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) recuerda que todo comenzó en 1910, cuando la Internacional Socialista, reunida en Dinamarca se proclamó por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En ese momento, se hizo para homenajear al movimiento en favor de los derechos de la mujer y en búsqueda del sufragio femenino universal. Aquella vez, la idea se aprobó en forma unánime con la participación de 100 mujeres de 17 países, aunque no se estableció un día fijo para la celebración.

Un año después, se conmemoró el primer Día de la Mujer. Fue el 19 de marzo de 1911, y lo celebraron Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. ¿En que consistió? Hubo reuniones en esos países, y en ellas se calcula que asistieron más de un millón de mujeres y hombres.

En aquellos tiempos, no solo se pedía tener acceso al voto, también se luchaba por poder ocupar cargos públicos, por derecho al trabajo y contra la discriminación laboral.

Luego, llegó el fatídico el 25 de marzo de 1911: más de 140 jóvenes trabajadoras, en su mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el famoso incendio de la fábrica Triangle en Nueva York.

En 1908: 15.000 mujeres marcharon por Nueva York exigiendo jornadas más cortas, mejores salarios y derecho al voto.

15.000 mujeres marcharon por Nueva York exigiendo jornadas más cortas, mejores salarios y derecho al voto. En 1910: durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague, Clara Zetkin propuso la idea de un día internacional.

durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague, Clara Zetkin propuso la idea de un día internacional. En 1917: en el contexto de la Primera Guerra Mundial, las mujeres en Rusia eligieron el último domingo de febrero para ir a la huelga por "Pan y Paz". Según el calendario gregoriano, ese día fue el 8 de marzo.

en el contexto de la Primera Guerra Mundial, las mujeres en Rusia eligieron el último domingo de febrero para ir a la huelga por "Pan y Paz". Según el calendario gregoriano, ese día fue el 8 de marzo. En 1975: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Cuál es el objetivo actual

Hoy en día, la jornada se centra en reconocer:

La igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

La erradicación de la violencia contra las mujeres.

El reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado.

La representación en puestos de toma de decisiones y liderazgo.

Es una oportunidad para reafirmar que la igualdad de derechos es fundamental para el progreso social y económico.