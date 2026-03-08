Uno Santa Fe | Información General | mujer

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo y cuál es el origen de la fecha

En el Día Internacional de la Mujer, cuál es su historia y relevancia en el mundo. El origen de su conmemoración

8 de marzo 2026 · 09:26hs
Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo y cuál es el origen de la fecha

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha clave para reflexionar sobre los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.

Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

día internacional de la mujer mujeres derechos1

Por qué el 8 de marzo

El origen de esta fecha se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, en el marco del movimiento obrero y la lucha por el sufragio femenino.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) recuerda que todo comenzó en 1910, cuando la Internacional Socialista, reunida en Dinamarca se proclamó por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En ese momento, se hizo para homenajear al movimiento en favor de los derechos de la mujer y en búsqueda del sufragio femenino universal. Aquella vez, la idea se aprobó en forma unánime con la participación de 100 mujeres de 17 países, aunque no se estableció un día fijo para la celebración.

Un año después, se conmemoró el primer Día de la Mujer. Fue el 19 de marzo de 1911, y lo celebraron Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. ¿En que consistió? Hubo reuniones en esos países, y en ellas se calcula que asistieron más de un millón de mujeres y hombres.

En aquellos tiempos, no solo se pedía tener acceso al voto, también se luchaba por poder ocupar cargos públicos, por derecho al trabajo y contra la discriminación laboral.

Luego, llegó el fatídico el 25 de marzo de 1911: más de 140 jóvenes trabajadoras, en su mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el famoso incendio de la fábrica Triangle en Nueva York.

día internacional de la mujer mujeres incendio fábrica
El fatídico el 25 de marzo de 1911: más de 140 jóvenes trabajadoras, en su mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el famoso incendio de la fábrica Triangle en Nueva York.

El fatídico el 25 de marzo de 1911: más de 140 jóvenes trabajadoras, en su mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el famoso incendio de la fábrica Triangle en Nueva York.

mujer día internacional mujeres derechos
  • En 1908: 15.000 mujeres marcharon por Nueva York exigiendo jornadas más cortas, mejores salarios y derecho al voto.
  • En 1910: durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague, Clara Zetkin propuso la idea de un día internacional.
  • En 1917: en el contexto de la Primera Guerra Mundial, las mujeres en Rusia eligieron el último domingo de febrero para ir a la huelga por "Pan y Paz". Según el calendario gregoriano, ese día fue el 8 de marzo.
  • En 1975: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Cuál es el objetivo actual

Hoy en día, la jornada se centra en reconocer:

  • La igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.
  • La erradicación de la violencia contra las mujeres.
  • El reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado.
  • La representación en puestos de toma de decisiones y liderazgo.

Es una oportunidad para reafirmar que la igualdad de derechos es fundamental para el progreso social y económico.

mujer Día Internacional historia 8 de marzo
Noticias relacionadas
Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Paraná: familiares de un interno asesinado realizaron una protesta y uno de ellos se prendió fuego

La desaprobación a la Casa Rosada quedó en el 48,7% en febrero y la percepción de corrupción alcanzó el 56,6%.  

La aprobación del Gobierno de Javier Milei profundizó su caída tras la reforma laboral

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

telefe lleva cuatro dias consecutivos promediando mas que toda la tv abierta

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Lo último

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Último Momento
Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Ovación
El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe