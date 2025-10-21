Uno Santa Fe | Información General | argentina

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

La familia de Paola Lens solicitó ayuda para dar con el paradero de la joven de 26 años. Sospechan que podría ser víctima de una red de trata de personas

21 de octubre 2025 · 18:20hs
La argentina Mariana Paola Lens

La argentina Mariana Paola Lens, de 26 años, desaparecida en España

Una argentina hace ocho días que está desaparecida luego de viajar a España. Su familia está desesperada y pide ayuda para poder encontrarla, ya que eliminó su cuenta de WhatsApp y bloqueó a sus allegados de Instagram. Temen que esté siendo víctima de trata de personas.

Paola Mariana Lens buscó trabajo a través de una aplicación, la cual la familia desconoce, para trabajar en el exterior. La joven de 26 años y oriunda de Villa Devoto aplicó para dos entrevistas y fue contratada como niñera de una pareja alemana en Palma de Mallorca. La paga prometida eran 300 euros y le aseguraban alojamiento, comida, gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, por su parte Lens tenía que trabajar ocho horas por día.

Lens viajó el 6 de octubre a España y todo marchaba de acuerdo con el plan, sin embargo, el 14 dejó de tener contacto con su familia, las conversaciones fluidas con la madre quedaron en la nada y desapareció. "Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz“, declaró Gabriela, su madre, a Cronica TV. Después del 14 de octubre, Lens, según relató su mamá, “desinstaló WhatsApp y empezó a bloquear contactos de Instagram”. Fue allí donde la familia comenzó los trámites para realizar la denuncia.

Dónde está la joven argentina

Gabriela contó que otra joven en España se pudo comunicar con Lens, pero que hablaron muy poco tiempo: “A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía”.

Otros amigos se lograron contactar con Lens por un puñado de segundos, hasta se llegó a realizar una videollamada en donde no habló, pero se la notó visiblemente angustiada, relató Gabriela y sostuvo: “Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es”.

La cuenta de Instagram de Lens sigue activa, sin embargo, los familiares, algunos amigos y allegados fueron bloqueados. La familia logró acceder al correo electrónico de la joven de 26 años, pero se encontró que eliminó todos los emails previos a septiembre, por lo que no encontraron el pasaje.

Gabriel relató que intentaron hacer la denuncia en España por medio de un tercero, pero las autoridades se negaron ya que esta persona no conocía personalmente a Paola. Según publicó Infobae, Cancillería argentina ya tomó cartas en el asunto y trabajo “bajo confidencialidad” sobre el caso. Por su parte, la familia radicó la denuncia en la UFI Nº 5 de San Martín, bajo la caratula de averiguación de paradero.

Una conversación preocupante

Lens había viajado a España para poder trabajar y ahorrar dinero con el objetivo de mudarse a Andorra y profesionalizarse en Esquí. Sin saber dónde está, con quién y cuál es su vida cotidiana, Gabriela y su familia no logran entender qué está pasando.

La preocupación creció aún más cuando un amigo de Paola se acercó a la familia para contarle sobre su última conversación, donde la mujer dijo “estoy super bien”, aunque con un tono angustiante. El amigo de Paola intentó averiguar por qué viajó hacia Mallorca y ella respondió tajante: “Porque me vine acá, porque me salió un laburo acá”.

El joven le ofreció irla a visitar y Paola, quebrada en llanto, se negó al viaje. Sin embargo, el amigo insistió: “Sí. ¿Cómo qué no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre. Amiga, escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcudia o para Mallorca y voy para allá”. El audio de la entrevista, reproducido por Crónica TV, se entrecortaba con el llanto de Lens que afirmó estar en Palma de Mallorca.

A la pregunta de por qué había cambiado el número de celular le siguió un silencio y un intercambio de mensajes de afecto entre los amigos. “Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder. Ahora tengo un laburo bueno, estoy en la mierda y no quiero volver a cero”, concluyó.

Embed - Mujer desaparecida en Mallorca

argentina España Trata de Personas familia
Noticias relacionadas
volco un camion con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

el consumo masivo tuvo una caida de 3,7% en septiembre y esta en su menor nivel en el ano

El consumo masivo tuvo una caída de 3,7% en septiembre y está en su menor nivel en el año

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico de 44 años y de Córdoba, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Las ventas por el Día de la Madre bajaron 3,5%: el ticket promedio subió a $37.124 pero cayó en términos reales

Lo último

Madelón: Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta"

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Último Momento
Madelón: Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta"

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Ovación
Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras