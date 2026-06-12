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AUH hijo con discapacidad de Ansés: cuál es el monto de junio 2026

Cómo se organizan los pagos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), tras el incremento de 2,58%

12 de junio 2026 · 11:00hs
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AUH hijo con discapacidad de Ansés: cuál es el monto de junio 2026

AUH hijo con discapacidad de Ansés: cuál es el monto de junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) actualizó los valores de las asignaciones familiares y universales para junio de 2026. La medida forma parte del esquema de movilidad vigente y contempla un incremento de 2,58% para las prestaciones que abona el organismo.

La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la AUH por hijo con discapacidad y a otras asignaciones destinadas a familias que cumplen con los requisitos establecidos por Ansés.

El ajuste se aplica de manera mensual a partir de la fórmula de movilidad prevista en el Decreto 274/24. El mecanismo toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses atrás.

Las familias que perciben la AUH por hijo con discapacidad reciben un monto superior al de la asignación general. La prestación se encuentra destinada a hogares que cuentan con hijos con discapacidad acreditada ante el organismo previsional.

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Quiénes acceden a la AUH hijo con discapacidad

Ansés establece requisitos específicos para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad. Los progenitores o titulares deben encontrarse desocupados, desempeñarse como trabajadores no registrados, trabajar en el régimen de casas particulares o estar inscriptos como monotributistas sociales. Los solicitantes también deben contar con los datos personales y del grupo familiar actualizados en las bases del organismo previsional.

Los hijos alcanzados por esta prestación deben residir en el país y acreditar la condición de discapacidad ante Ansés. La normativa contempla una diferencia respecto de la AUH tradicional. Los hijos con discapacidad no tienen límite de edad para percibir el beneficio. La documentación requerida incluye información personal y familiar necesaria para validar la solicitud correspondiente.

Ansés ofrece alternativas digitales y presenciales para iniciar el trámite de la Asignación Universal por Hijo. Los interesados pueden realizar la gestión de manera gratuita a través de la plataforma Mi Ansés, mediante la aplicación móvil oficial o en una oficina de atención con turno previo.

LEER MÁS: Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Los pasos a través de la aplicación son:

  • ingresar a Mi Ansés con Cuil y Clave de la Seguridad Social
  • deben verificar que los datos personales se encuentren correctamente registrados en el sistema
  • corroborar que los vínculos familiares figuren actualizados dentro de la plataforma
  • informar un medio de cobro en caso de no contar con uno registrado

La documentación solicitada para completar el trámite incluye:

  • DNI actualizado del titular

  • DNI actualizado del hijo

  • partida de nacimiento

  • certificado de matrimonio, convivencia o unión civil

Ansés exige además la presentación anual de la Libreta AUH para acceder al cobro total de la prestación. La libreta permite acreditar la asistencia escolar y los controles de salud correspondientes a los hijos alcanzados por el beneficio. La presentación de esa documentación habilita el cobro del porcentaje retenido por el organismo durante el año.

Monto de la AUH hijo con discapacidad en junio 2026

Ansés confirmó que las asignaciones familiares y universales reciben en junio un aumento de 2,58%. La actualización elevó el valor de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad a $471.915 por cada hijo alcanzado por la prestación.

El organismo informó además los nuevos montos para otras asignaciones vigentes durante junio.

Los valores actualizados son los siguientes:

  • asignación universal por hijo (AUH): $144.932

  • AUH hijo con discapacidad: $471.915

  • asignación por hijo: $72.474

  • asignación por hijo con discapacidad: $235.967

Ansés indicó que el importe correspondiente a la AUH y a la AUH por discapacidad equivale a 100% del valor general de la prestación por cada hijo. El organismo aclaró además que los montos de la asignación familiar por hijo y por hijo con discapacidad corresponden al primer rango de ingresos establecido para ese beneficio.

Calendario de pagos de Ansés de junio

Ansés informó que los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación mediante Mi Ansés.

Para titulares de Pensiones No Contributivas, el cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, las fechas establecidas son:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio
  • DNI terminados en 1: 10 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, Ansés fijó el siguiente calendario:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Ansés AUH discapacidad incremento IPC
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