Los electrodomésticos son mucho más que simples aparatos y no porque no sea posible concretar las tareas sin ellos, sino que su presencia nos permite hacerlas con menos esfuerzo, mayor eficiencia y menor tiempo.

Los electrodomésticos son mucho más que simples aparatos . De hecho, los tenemos tan involucrados en nuestra rutina que nos olvidamos de lo importantes que son para nosotros, de cuánto nos agilizan y facilitan las tareas domésticas de todos los días y de cómo sería nuestra vida sin ellos.

Y no porque no sea posible concretar las tareas sin ellos, por supuesto que es posible. Pero su presencia nos permite hacerlas con menos esfuerzo, mayor eficiencia y menor tiempo.

estufa invierno Una lista de electrodomésticos que no pueden faltar en tu casa gentileza

Aparatos, aliados imprescindibles

Particularmente los electrodomésticos para cocinar nos brindan la posibilidad de preparar un mismo alimento de diversas maneras, con distintas cocciones, y obtener platos con diferente sabor, textura y aspecto a partir de una misma materia prima.

Por dar un ejemplo, podemos cocinar pescado al vapor en una vaporera, freírlo en una freidora convencional o en una freidora de aire y también hornearlo en una cocina a gas o eléctrica.

En términos nutricional, más allá de la variedad de alternativas, estos aparatos nos ayudan a alimentarnos mejor y más sano, dado que en una vaporera, por ejemplo, podemos cocinar cualquier vegetal o carne sin necesidad de involucrar ningún tipo de materia grasa.

Sin mencionar el protagonismo de la heladera y el freezer, únicos responsables de poder conservar nuestros alimentos en buen estado, el de la estufa gas, imprescindible cada día y noche de invierno, el de la cafetera, con la habilidad de despabilarnos cada mañana antes de empezar el día, y el de la tostadora que tan felices nos hace con su talento a toda hora, dotando al plan con ese aroma y sabor.

Por todo esto, en este artículo vamos a describir a los aliados imprescindibles, aquellos electrodomésticos que, según nuestra opinión, no pueden faltar en nuestra casa.

Heladera

Algunos electrodomésticos que eran considerados fundamentales décadas atrás, como el secarropa y la plancha ropa, han perdido prestigio y trascendencia gracias a los avances tecnológicos. Actualmente, la ropa puede salir seca de un lavarropas doble función y la gran mayoría de los géneros que se emplean para su confección no requieren de planchado.

heladera Una lista de electrodomésticos que no pueden faltar en tu casa gentileza

El caso contrario es la heladera. Si bien hubo una modernización notable, una innovación importante en su fabricación, desde lo estético hasta lo funcional, este aparato ha sido mejorado, pero nunca reemplazado. Básicamente porque es indispensable en cualquier hogar, porque todos necesitamos de su refrigeración para que no se pudra la comida que vamos a consumir y se enfríe la bebida que vamos a tomar.

El mercado ofrece diversas alternativas en este rubro, adecuadas para cada tipo de usuario y hogar. Hay heladeras con y sin freezer; convencionales de una puerta o side by side, con dos o cuatro; aquellas que ofrecen funciones especiales como dispensador de agua fría y hielo incorporado; y con formato bajo mesada, ideales para cocinas de dimensiones reducidas.

Cocina y horno

Como mencionamos en la introducción, la cocción de los alimentos que comemos es fundamental en nuestra vida diaria y es por eso que la cocina y el horno son igual de vitales. Estos electrodomésticos pueden venir juntos, horno debajo y hornallas por encima –el caso más frecuente– o por separado.

Hay quienes prefieren un horno embutido en la pared y un anafe en la mesada o en la isla central de la cocina. En cualquier caso, nos permiten grillar, saltear, hornear y asar verduras, pescados, pollo, carne vacuna o de cerdo, facilitándonos el menú de todos los almuerzos y cenas. Además de juntos o separados, la cocina y el horno pueden ser a gas o eléctricos.

Desde hace algunos años el horno eléctrico se posiciona como uno de los electrodomésticos más vendidos, aún por aquellos usuarios que cuentan con uno a gas en su casa. ¿Por qué? Porque es muy práctico. Ocupa poco espacio, en muchos casos demora menos en cocinar que la versión a gas; y brinda la posibilidad de regular la temperatura; configurar el modo de cocción, calor por debajo, calor por arriba o ambos; y cronometrar el tiempo de funcionamiento.

Si bien algunos pocos modelos traen sistema de convección por encima, la mayoría de los hornos eléctricos no vienen con hornallas, por lo que si reemplazamos el horno a gas por uno de estos debemos comprar además un anafe para poder hervir, saltear, freír y cocinar al vapor. Por esta razón, se adquiere más como complemento del horno principal que como sustituto.

Freidora de aire

Si estuviéramos escribiendo este artículo hace unos años, seguramente este electrodoméstico no figuraba en la lista de los que no pueden faltar en nuestra casa. Pero desde 2020 la freidora de aire se volvió tan popular que es inevitable mencionarla. Quienes la compran, se transforman en una especie de militantes de sus virtudes.

Lo más destacable de este aparato es que nos permite cocinar con una mínima cantidad de materia grasa y obtener un resultado muy similar al de la fritura tradicional. Es decir, que ofrece una textura crujiente en papas, vegetales, pollo y demás preparaciones, empleando un 80% menos de grasa, o sea, de una forma más saludable.

Además, es tan versátil como un horno, dado que puede cocinar desde papas fritas hasta tortas y panes, y es fácil de limpiar, porque se puede desarmar e incluso lavar sus piezas en el lavavajillas.

Microondas

Si bien existen tantos fanáticos como detractores del microondas, lo cierto es que en la mayoría de las casas hay uno. Ocupa poco espacio y es fácil de limpiar, pero su mayor virtud es su rapidez, su capacidad de calentar bebidas y alimentos en pocos segundos y descongelar en algunos minutos, dos habilidades valiosas en momentos de apuro.

Sin embargo, si no cuenta con la función grill no es aconsejable calentar hidratos porque ablanda los fideos y elimina lo crocante de la pizza, tarta o empanada, entre otros efectos indeseables. En el mismo sentido, el microondas es capaz de cocinar de cero un alimento, pero lo cierto es que casi nadie lo usa para eso.

Licuadora de mano

Para los aficionados y profesionales de la cocina, la licuadora de manos es elemental; pero para el resto de las personas sin dudas es muy útil. Con este electrodoméstico podemos mezclar, batir, emulsionar, licuar, procesar y picar. Es decir, podemos hacer desde simples licuados y sopas hasta mayonesa y mezclas para tortas y panqueques.

Existen decenas de modelos con características, funciones, capacidades y recipientes diferentes. Todos permiten controlar la potencia según la textura que queremos obtener, pueden usarse en los vasos, potes y ollas que ya tenemos y muchas de ellos se venden con distintos cabezales y/o accesorios para cada función. Estas licuadoras son muy pequeñas, fáciles de usar, limpiar y guardar.

Cafetera

Quienes tienen una cafetera saben que ningún café se compara con ese expreso, cappuccino o latte que es capaz de hacer ese mágico aparato. Por su aroma, por su sabor y por esa sensación de estar en una cafetería en nuestra propia casa.

Desayunos, meriendas, sobremesas, reuniones de trabajo o estudio, todo momento y ocasión es mejor con un buen café y por eso la cafetera merece figurar en esta lista. Existen diferentes en función del tipo de café nos gusta y del esfuerzo y tiempo que queremos ahorrarnos para tomarlo.