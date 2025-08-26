Cronograma de pagos Ansés en septiembre: jubilados, AUH y Sistema Único de Asignaciones Familiares

El organismo previsional confirmó el cronograma de pagos, que incluye un aumento del 1,9% en los haberes. Cuáles son los nuevos montos a cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a septiembre para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf).

Además, el organismo previsional confirmó que los haberes tendrán un aumento de 1,9% en septiembre, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Cronograma de pagos jubilados y pensionados septiembre 2025

Ansés publicó el calendario de pagos para el noveno mes del año. Los depósitos se harán entre el 8 y el 26 de septiembre.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Con aumento y bono: ¿cuánto cobran los jubilados en septiembre?

Con el aumento del 1,9% y el bono de $ 70.000, los haberes quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono)

: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) : $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono)

: $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez : $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono)

: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono) PNC madre de siete hijos : $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono)

: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono) Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

Cronograma de pagos AUH y Sistema Único de Asignaciones Familiares septiembre 2025

Fechas de cobro AUH

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Fechas de cobro Suaf

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

¿Cuánto se cobra por AUH y Suaf en septiembre?

Desde septiembre, los montos de las asignaciones quedan así