Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 27 de agosto

27 de agosto 2025 · 07:09hs
Horóscopo del miércoles 27 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día te empuja a resolver pendientes. Buen momento para tomar decisiones rápidas en el trabajo, aunque deberás cuidar tu carácter para no chocar con los demás.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La jornada se presenta ideal para ordenar tus finanzas. Podrías recibir una noticia positiva relacionada con dinero o proyectos personales.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu energía social estará al máximo. Reuniones, charlas o nuevos contactos te abren puertas. Cuidado con dispersarte en demasiadas cosas a la vez.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Es un día para priorizar el descanso y la estabilidad emocional. Una conversación en familia podría traer claridad a un tema pendiente.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Te sentirás con confianza y protagonismo. Ideal para presentaciones o entrevistas. Una sorpresa en lo sentimental podría alegrarte el día.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Atención a los detalles: podrías detectar errores que otros pasaron por alto. No descuides tu bienestar físico; escuchá a tu cuerpo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El miércoles viene cargado de oportunidades para el amor y la amistad. Tu capacidad de diálogo te permitirá resolver conflictos con armonía.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Momento de introspección. Tal vez surja una decisión importante en lo laboral o personal. Confiá en tu intuición: te dará la respuesta correcta.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Excelente día para viajes cortos, estudios o trámites pendientes. Estás con energía de sobra, pero cuidado con la impaciencia.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu enfoque estará en lo económico. Una inversión o propuesta laboral podría darte seguridad, aunque requerirá paciencia para ver resultados.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El miércoles te invita a replantear tus prioridades. Si sentís ganas de un cambio, este es el momento de empezar a planificarlo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La energía astral favorece tu creatividad y sensibilidad. Buen día para proyectos artísticos o ayudar a alguien cercano que necesita tu apoyo.

