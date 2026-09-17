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La desocupación en el Gran Santa Fe llegó a 8,6% en el segundo trimestre y se ubicó por encima de la media nacional

El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. La ciudad y sus alrededores muestra niveles más bajas que Gran Rosario y que el promedio de los 31 aglomerados urbanos del país.

17 de septiembre 2026 · 18:44hs
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La desocupación en Gran Santa Fe llegó a 8

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La desocupación en Gran Santa Fe llegó a 8,6% en el segundo trimestre y se ubicó por encima de la media nacional

El mercado laboral del Gran Santa Fe cerró el segundo trimestre de 2026 con una tasa de desocupación de 8,6%, según el informe de Mercado de Trabajo que difundió el INDEC en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El dato ubica a la ciudad por encima del promedio nacional (7,9%), aunque bien por debajo del nivel que registró Gran Rosario, que con 11,5% tuvo la tasa de desocupación más alta de toda la región Pampeana.

Un mercado laboral más chico

Más allá de la desocupación, el indicador que más llama la atención en Gran Santa Fe es el tamaño relativo de su mercado de trabajo. La tasa de actividad fue de 44,8%, la más baja de las tres referencias analizadas: 4,1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (48,9%) y 8,2 puntos por debajo de Gran Rosario (53,0%), la ciudad con mayor participación laboral de la región.

Esa menor actividad se traduce directamente en una tasa de empleo de 41,0%, también la más baja de las tres comparaciones: 4 puntos menos que el nivel nacional (45,0%) y casi 6 puntos menos que Gran Rosario (46,9%).

En números absolutos, sobre una población de referencia de 558.000 personas, el informe estimó 250.000 personas económicamente activas, de las cuales 229.000 estaban ocupadas y 21.000 desocupadas.

Menos presión que Rosario, pero más que el país

Al mirar la tasa de subocupación —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por motivos involuntarios y quieren trabajar más—, Gran Santa Fe registró 8,9%, un nivel inferior tanto al de Gran Rosario (9,8%) como al promedio nacional (11,5%). Dentro de ese grupo, la subocupación demandante (quienes además buscan activamente otro empleo) fue de 6,5%, y la no demandante, de 2,4%.

La tasa de ocupados demandantes de empleo —trabajadores que, aun teniendo trabajo, buscan activamente otro— fue de 8,4% en Santa Fe, muy por debajo del 13,6% de Gran Rosario y también del 16,9% del promedio nacional.

El contexto: Rosario, la ciudad más golpeada de la Pampeana

La comparación entre ambas ciudades santafesinas deja un contraste marcado. Mientras Gran Santa Fe combina baja actividad laboral con una desocupación moderada, Gran Rosario tiene la mayor participación laboral de la región pero también la desocupación más alta: su tasa de 11,5% fue la más elevada entre todos los aglomerados de la región Pampeana, que incluye además a Gran Córdoba (10,5%), Mar del Plata (9,9%) y Bahía Blanca-Cerri (9,7%).

De hecho, la región Pampeana en su conjunto tuvo una desocupación de 9,7%, la más alta entre las seis regiones del país relevadas por la EPH, por encima de Gran Buenos Aires (8,2%) y muy por encima de Noroeste (4,3%) y Cuyo (5,9%).

El panorama nacional

A nivel país, el informe del INDEC señaló que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 7,9% sobre el total de los 31 aglomerados urbanos, sin variaciones estadísticamente significativas respecto del mismo trimestre de 2025. Sí hubo una suba relevante en los aglomerados del interior, donde la desocupación trepó 1,3 puntos porcentuales interanuales, hasta 7,6%, y en la informalidad laboral, que aumentó 1,0 punto porcentual interanual.

En ese marco, Gran Santa Fe se ubica en un punto intermedio: no llega a los niveles críticos de Rosario, pero tampoco logra despegarse del promedio nacional, y su principal debilidad pasa por un mercado laboral con menor participación relativa de la población.

Nota metodológica

El coeficiente de variación de la estimación de desocupación para Gran Santa Fe es de 16,5%, un valor que el propio INDEC recomienda "considerar con cuidado" por tratarse de una precisión moderada (el organismo señala que las cifras con coeficientes de entre 16% y 25% deben tomarse con cautela). El intervalo de confianza del 90% ubica la tasa real de desocupación entre 6,2% y 10,9%.

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