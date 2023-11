Votó Massa: "Empezamos una nueva etapa en la Argentina"

•LEER MÁS: Votó Macri y convocó a "no resignarse a la voluntad de cambio"

En cuanto al desafío que viene, Massa señaló: “Empezamos una nueva etapa en la Argentina y eso requiere, además de la buena voluntad, inteligencia y capacidad, pero por sobre todas (precisa) del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro”.

Al candidato también le consultaron respecto a la versión que señalaba de que Horacio Rodríguez Larreta sería su ministro de Economía en caso de ganar: “Hoy es un día de veda y me gustaría que no terminemos violando la ley“. Consultado por sus expectativas, dijo esperar que esta noche "los números sean tan claros como para tener un nuevo presidente electo" y que "mañana haya esperanza y no continuidad de decadencia".

“Esperemos el resultado, con tranquilidad, con esperanza y que el futuro nos encuentre mejor y más unidos”, cerró.

