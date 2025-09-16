Uno Santa Fe | Información General | votación

Ya se puede consultar el lugar de votación para las elecciones de octubre en Santa Fe

Los votantes pueden ingresar al sitio oficial para verificar su establecimiento y mesa de votación. En octubre se elegirán nueve Diputados Nacionales y se usará por primera vez la Boleta Única Papel.

16 de septiembre 2025 · 08:32hs
Elecciones legislativas 2025

Jose Busiemi

Elecciones legislativas 2025

Tal como estaba previsto en el cronograma electoral, desde este martes los ciudadanos ya pueden consultar el lugar de votación para las elecciones nacionales 2025 que se celebrarán el 26 de octubre.

paso padron.jpg

Para realizar la consulta, se debe ingresar al sitio oficial www.padron.gov.ar y colocar los datos personales (DNI y género), además del distrito y un código verificador. De forma inmediata, el sistema informa el establecimiento de votación, el número de mesa y el orden del padrón.

Según el cronograma de la Cámara Nacional Electoral, los votantes tendrán tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones en el padrón electoral.

Elecciones en Santa Fe: nueve Diputados Nacionales y Boleta Única Papel

En estas elecciones 2025, los ciudadanos de Santa Fe elegirán nueve Diputados Nacionales y, por primera vez, se utilizará la Boleta Única Papel (BUP). Este sistema reúne en una sola boleta a todos los candidatos y listas, ordenados en columnas.

Al lado de cada cargo habrá una casilla en blanco para que los votantes marquen el candidato o lista de su preferencia. En Santa Fe participarán 16 listas para repartirse las nueve bancas que están en juego.

La Boleta que se usará en Santa Fe

• LEER MÁS: Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

votación Padrón elecciones octubre
