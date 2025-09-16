Uno Santa Fe | Santa Fe | taller

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Se trata de una propuesta gratuita, por parte de la Municipalidad de Santo Tomé, destinada a alumnos de 1º a 7º grado que requieran acompañamiento para cumplir con sus tareas escolares.

16 de septiembre 2025 · 10:12hs
La Municipalidad de Santo Tomé informa que continúa en marcha el Taller 2025 de Apoyo Escolar, Nivel Primario, una propuesta gratuita destinada a alumnos de 1º a 7º grado que requieran acompañamiento para cumplir con sus tareas escolares.

El taller es coordinado por docentes especializados y constituye una herramienta más que el municipio pone a disposición de la comunidad para fortalecer el proceso educativo de los niños, potenciando tanto su aprendizaje como su confianza.

Para participar, se requiere inscripción previa en la biblioteca a la que cada estudiante asistirá (ver flyer), en el horario de 7 a 12 horas y de 13 a 18 horas.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la educación y el acompañamiento de cada niño, generando espacios accesibles y de calidad para todas las familias de Santo Tomé.

