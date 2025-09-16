Se trata de una propuesta gratuita, por parte de la Municipalidad de Santo Tomé, destinada a alumnos de 1º a 7º grado que requieran acompañamiento para cumplir con sus tareas escolares.

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé informa que continúa en marcha el Taller 2025 de Apoyo Escolar, Nivel Primario , una propuesta gratuita destinada a alumnos de 1º a 7º grado que requieran acompañamiento para cumplir con sus tareas escolares.

El taller es coordinado por docentes especializados y constituye una herramienta más que el municipio pone a disposición de la comunida d para fortalecer el proceso educativo de los niños, potenciando tanto su aprendizaje como su confianza.

Para participar, se requiere inscripción previa en la biblioteca a la que cada estudiante asistirá (ver flyer), en el horario de 7 a 12 horas y de 13 a 18 horas.

taller de apoyo escolar Santo tome cronograma grilla Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé: días, lugares y horarios gentileza

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la educación y el acompañamiento de cada niño, generando espacios accesibles y de calidad para todas las familias de Santo Tomé.