Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

En la noche de este lunes , un hombre fue atacado a balazos en Santa Fe en inmediaciones de Callejón El Sable y Urquiza , en el norte de la capital provincial. La víctima , identificada como Sergio Daniel Ramos (37) , recibió cuatro disparos y fue trasladada de urgencia por sus vecinos al hospital Iturraspe , donde fue operado y permanece en estado delicado en la unidad de terapia intensiva .

Vecinos del barrio escucharon los disparos de arma de fuego y alertaron a la central de emergencias 911 . Minutos después arribaron policías de Orden Público y de Cuerpos que dialogaron con la esposa del herido. La mujer contó que se habían mudado hacía pocas semanas y dijo desconocer el motivo del ataque criminal .

Heridas graves y cirugía de urgencia

Los médicos del hospital Iturraspe constataron que Ramos presentaba impactos de bala en la cresta ilíaca derecha, el antebrazo izquierdo, el hígado y la región lumbar derecha. Durante la intervención quirúrgica se le extirpó un riñón y se comprobó la perforación de un pulmón. Su estado es crítico.

Investigación y peritajes

Actúan en la investigación pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron entrevistas a testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. También trabajaron en la escena peritos criminalísticos del área Científica, ordenados por el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

