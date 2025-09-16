Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

La víctima fue identificada como Sergio Daniel Ramos. Recibió cuatro impactos de bala y quedó internado en terapia intensiva.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de septiembre 2025 · 10:08hs
Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Prensa

En la noche de este lunes, un hombre fue atacado a balazos en Santa Fe en inmediaciones de Callejón El Sable y Urquiza, en el norte de la capital provincial. La víctima, identificada como Sergio Daniel Ramos (37), recibió cuatro disparos y fue trasladada de urgencia por sus vecinos al hospital Iturraspe, donde fue operado y permanece en estado delicado en la unidad de terapia intensiva.

Embed

Vecinos del barrio escucharon los disparos de arma de fuego y alertaron a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron policías de Orden Público y de Cuerpos que dialogaron con la esposa del herido. La mujer contó que se habían mudado hacía pocas semanas y dijo desconocer el motivo del ataque criminal.

Heridas graves y cirugía de urgencia

Los médicos del hospital Iturraspe constataron que Ramos presentaba impactos de bala en la cresta ilíaca derecha, el antebrazo izquierdo, el hígado y la región lumbar derecha. Durante la intervención quirúrgica se le extirpó un riñón y se comprobó la perforación de un pulmón. Su estado es crítico.

Investigación y peritajes

Actúan en la investigación pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron entrevistas a testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. También trabajaron en la escena peritos criminalísticos del área Científica, ordenados por el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

• LEER MÁS: Tres autos incendiados en ataques criminales en el suroeste de la ciudad

hombre ataques balazos Hospital Iturraspe
Noticias relacionadas
El hombre detenido y el arma utilizada para herir al dueño de la moto

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

Neutralizaron a un hombre que se autoinfligió heridas cortantes en un edificio de bulevar Gálvez al 1800

Neutralizaron a un hombre que se autoinfligió heridas cortantes en un edificio de bulevar Gálvez al 1800

Cayó Waldo Bilbao en Rosario  

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

En un zanjón del barrio San Cayetano, en Sauce Viejo, se encontró el cadáver de un hombre joven con signos de haber sido asesinado.

Locura criminal en Sauce Viejo: balearon a un hombre en su quinta y hallaron a un joven asesinado en un zanjón

Lo último

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Último Momento
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Falleció el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Ovación
Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: "Seguramente no sea el último"

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit