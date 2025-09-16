En la noche de este lunes, un hombre fue atacado a balazos en Santa Fe en inmediaciones de Callejón El Sable y Urquiza, en el norte de la capital provincial. La víctima, identificada como Sergio Daniel Ramos (37), recibió cuatro disparos y fue trasladada de urgencia por sus vecinos al hospital Iturraspe, donde fue operado y permanece en estado delicado en la unidad de terapia intensiva.
Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza
La víctima fue identificada como Sergio Daniel Ramos. Recibió cuatro impactos de bala y quedó internado en terapia intensiva.
Por Juan Trento
Vecinos del barrio escucharon los disparos de arma de fuego y alertaron a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron policías de Orden Público y de Cuerpos que dialogaron con la esposa del herido. La mujer contó que se habían mudado hacía pocas semanas y dijo desconocer el motivo del ataque criminal.
Heridas graves y cirugía de urgencia
Los médicos del hospital Iturraspe constataron que Ramos presentaba impactos de bala en la cresta ilíaca derecha, el antebrazo izquierdo, el hígado y la región lumbar derecha. Durante la intervención quirúrgica se le extirpó un riñón y se comprobó la perforación de un pulmón. Su estado es crítico.
Investigación y peritajes
Actúan en la investigación pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron entrevistas a testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. También trabajaron en la escena peritos criminalísticos del área Científica, ordenados por el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
• LEER MÁS: Tres autos incendiados en ataques criminales en el suroeste de la ciudad