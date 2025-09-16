Estuvo destinada a brindar a los vecinos herramientas fundamentales para actuar en situaciones de emergencia. La actividad fue dictada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios en su cuartel

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP ), destinada a brindar a los vecinos herramientas fundamentales para actuar en situaciones de emergencia. La actividad fue dictada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios y se desarrolló en el cuartel ubicado en avenida Richieri 3145.

Durante la capacitación, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre las maniobras de RCP, un recurso vital para salvar vidas en casos de urgencia.

En ese marco, la directora de Protección Civil, Valentina González, subrayó: “Desde el municipio destacamos la importancia de que los vecinos adquieran herramientas que pueden ser vitales para salvar vidas. Esta iniciativa forma parte de una política pública orientada a promover el cuidado mutuo y la preparación ciudadana ante imprevistos”.

El próximo encuentro se realizará el viernes 19 en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral), a partir de las 19 horas, y estará a cargo de la Academia de Guardavidas, que brindará a los participantes sus conocimientos y experiencia en la materia.

La Municipalidad recuerda que, para consultas e información sobre próximas instancias de capacitación, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].