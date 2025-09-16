Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

Estuvo destinada a brindar a los vecinos herramientas fundamentales para actuar en situaciones de emergencia. La actividad fue dictada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios en su cuartel

16 de septiembre 2025 · 10:12hs
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a brindar a los vecinos herramientas fundamentales para actuar en situaciones de emergencia. La actividad fue dictada por el cuerpo de Bomberos Voluntarios y se desarrolló en el cuartel ubicado en avenida Richieri 3145.

Durante la capacitación, los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre las maniobras de RCP, un recurso vital para salvar vidas en casos de urgencia.

En ese marco, la directora de Protección Civil, Valentina González, subrayó: “Desde el municipio destacamos la importancia de que los vecinos adquieran herramientas que pueden ser vitales para salvar vidas. Esta iniciativa forma parte de una política pública orientada a promover el cuidado mutuo y la preparación ciudadana ante imprevistos”.

El próximo encuentro se realizará el viernes 19 en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral), a partir de las 19 horas, y estará a cargo de la Academia de Guardavidas, que brindará a los participantes sus conocimientos y experiencia en la materia.

La Municipalidad recuerda que, para consultas e información sobre próximas instancias de capacitación, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

