Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Para el consultor Roque Cantoia, un 35-40% del electorado santafesino, que aprueba tanto al presidente Milei como al gobernador Pullaro, será clave en octubre. Analizó además las estrategias de Provincias Unidas, la fortaleza local del PJ y el impacto de La Libertad Avanza

13 de septiembre 2025 · 19:34hs
De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el consultor político Roque Cantoia (Doxadata) analizó cómo se perfila el electorado santafesino. Según el Licenciado en Ciencia Política (UNR), el resultado estará determinado por el voto compartido entre Milei y Pullaro, mientras los partidos buscan consolidar sus fuerzas tanto en los distritos locales como a nivel provincial.

“Vivimos un 2025 muy intenso en materia electoral. Tuvimos convencionales en abril, locales en junio y ahora la última elección del año en octubre”, recordó Cantoia en diálogo con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO por UNO 106.3 FM.

Milei, Pullaro y el electorado

El consultor explicó que, al observar el comportamiento electoral en Santa Fe, pueden distinguirse los siguientes segmentos:

- Un 30% que desaprueba tanto a Milei como a Pullaro, identificado con el peronismo.

- Un 12 a 15% que apoya solo al presidente Milei, el núcleo libertario duro.

- Un 35 a 40% que aprueba a ambos, presidente y gobernador, considerado el voto decisivo de octubre.

Provincias Unidas, más allá de octubre

Consultado por la estrategia del gobernador santafesino, Cantoia sostuvo que la creación de la liga Provincias Unidas “es interesante como construcción transversal, pero pensada más para después de octubre que para esta elección”. En su visión, el armado puede derivar en un bloque parlamentario provincialista y hasta en una alternativa hacia 2027.

Sobre la lista de Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia y Pablo Farías, Cantoia resaltó: “El hecho novedoso es que el gobernador se ponga al frente de la campaña intermedia. En elecciones legislativas suele pesar más la marca que los nombres, pero Pullaro tendrá que cargar con la responsabilidad de empujar a sus candidatos”.

Peronismo: fortaleza local, debilidad provincial

El analista también se refirió al desempeño del justicialismo. “En las elecciones legislativas de junio al PJ le fue muy bien en las diez ciudades más pobladas, desde Rosario hasta Esperanza. Eso muestra que sigue siendo competitivo en lo local. Pero a nivel provincial todavía no logra un vector unificado que lo haga competitivo hacia 2027”, señaló.

La Libertad Avanza: del techo local al impacto de la crisis

En cuanto a La Libertad Avanza, con figuras como Juan Pedro Aleart en Rosario y Ana Cantiani en Santa Fe, Cantoia advirtió que el oficialismo nacional llega debilitado: “Milei no está en su mejor momento, atraviesa una etapa de meseta y contracción en la aprobación. Por eso el techo electoral de LLA probablemente se ubique en los valores alcanzados en las elecciones locales recientes”.

Autonomía municipal y gestiones locales

Respecto de la implementación de la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución, Cantoia diferenció las gestiones: “En Rosario, Pablo Javkin tiene apenas un 30% de aprobación y no logra capitalizar mejoras en seguridad. En Santa Fe, Juan Pablo Poletti mantiene un diferencial positivo, con una combinación de expectativas y logros en sus primeros años de gobierno”.

La entrevista completa en UNO 106.3 FM:

