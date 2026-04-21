Milei anunció el envío de una reforma electoral al Congreso: buscan eliminar las Paso

El proyecto de ley también incluiría la iniciativa Ficha Limpia, la cual fue rechazada por el Senado en mayo de 2025 en una reñida votación.

El presidente Javier Milei anunció mediante sus redes sociales que el oficialismo envió al Congreso una reforma electoral que busca eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) . Además, el proyecto de ley también incluiría la iniciativa Ficha Limpia , la cual fue rechazada en el Senado en mayo de 2025.

"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las Paso: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta" , expresó Milei en su cuenta de X, y agregó: "Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo".

En particular, las Paso fueron creadas en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las elecciones quedaron instauradas a través de la sanción de la ley Nº 26.571.

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ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Asimismo, el presidente adelantó modificaciones en el esquema de financiamiento político, en sintonía con el recorte del gasto estatal y los cuestionamiento a los recursos públicos destinados a la actividad partidaria.

Ficha Limpia, proyecto que ya fue rechazado en el Congreso

Además, el presidente afirmó que la reforma electoral incluirá la iniciativa Ficha Limpia, que fue rechazada por el Senado en 2025. El proyecto impedía a condenados en segunda instancia a ser candidatos a cargos electivos nacionales. Su aplicación, que tenía media sanción en Diputados, dejaba fuera de carrera a la expresidenta Cristina Kirchner.

"Los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo!", cerró el presidente en su posteo de X, ex-Twitter.

La iniciativa fue vetada por la Cámara alta en mayo de 2025. Hubo 36 votos a favor y 35 rechazos, por lo que no llegó a la mayoría simple y faltó un solo sufragio para que tuviera que desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel. El cambio de posición de dos senadores del Frente Renovador misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, trastocó la victoria libertaria.

De inmediato, Milei mostró su indignación con un posteo en X calificando la votación de “lamentable”. Le siguió su entonces vocero, Manuel Adorni, quien acusó al “kirchnerismo” de perseguir impunidad.

La votación quedó 36 a 35 tras más de diez horas de sesión, en la que se escucharon 36 discursos de los representantes provinciales en favor y en contra de la iniciativa. Para la aprobación se necesitaban 37 votos.