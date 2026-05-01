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Sinner le ganó sin problemas a Fils y se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

El italiano Jannik Sinner derrotó en sets corridos al francés Arthur Fils y así metió en la final del Masters 1000 de Madrid

1 de mayo 2026 · 18:01hs
Sinner le ganó sin problemas a Fils y se metió en la final del Masters 1000 de Madrid

El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, no tuvo problemas para derrotar en sets corridos al francés Arthur Fils (21°) y así meterse en la final del Masters 1000 de Madrid, donde busca conquistar su cuarto título consecutivo. Se impuso por 6-2 y 6-4, luego de una hora y 26 minutos de juego.

El encuentro se jugó al ritmo del italiano, que con su impresionante consistencia y la potencia de sus golpes pasó por arriba a Fils desde el inicio del juego. En el primer set, Sinner consiguió dos rápidos quiebres para rápidamente ponerse 5-1 y luego cerrar el parcial con un contundente 6-2 con su servicio.

En la segunda manga se vio una reacción del francés, a quien solo le alcanzó para mantener sus primeros cuatro turnos de saque. Sin embargo, Sinner capitalizó la única oportunidad de quiebre que se le presentó en el noveno set para tomar ventaja y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.

De esta manera, Sinner accedió a la final del único Masters 1000 en el que no había alcanzado el partido decisivo, lo que demuestra su consistencia y la variabilidad que tiene su estilo de juego para adaptarse a cualquier superficie y condición.

Sinner va en busca de su quinto título de Masters 1000 consecutivo, luego de los conseguidos en París 2025, además de Indian Wells, Miami y Montecarlo en lo que va de este 2026.

Se arma la final del Masters 1000 de Madrid

El número 1 del mundo se enfrentará en la gran final con el ganador del partido entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el belga Alexander Blockx, que es la gran sorpresa en el torneo que se lleva a cabo en la capital española. Dicho cruce está programado para las 15 (hora de Argentina).

Por su parte, Fils cerró unas muy buenas semanas en Madrid y subirá ocho posiciones en el ranking para figurar decimoséptimo a partir del próximo lunes.

Sinner Fils Masters 1000 de Madrid
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