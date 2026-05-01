El extraño caso de Allende con la camiseta de Colón y su largo período de recuperación

El lateral izquierdo de Colón Leandro Allende no estará ante Los Andes y de esta forma, se pierde el cuarto partido de forma consecutiva

En lo que va del año Leandro Allende apenas pudo jugar dos partidos con la camiseta de Colón.

Este sábado desde las 15.30 Colón visitará a Los Andes por la 12° fecha del Torneo de la Primera Nacional y una vez más, el DT Ezequiel Medrán no podrá contar con Leandro Allende.

Y es que cuando se pensaba que el lateral izquierdo ya estaría listo para reaparecer, la realidad indica que ni siquiera viajará para ocupar un lugar en el banco de relevos.

Si bien es cierto que Facundo Castet jugó ante Godoy Cruz su mejor partido en el año y eso le dio tranquilidad al cuerpo técnico, se esperaba al menos que Allende sea alternativa para el choque ante Los Andes.

De los 10 partidos que Colón lleva jugados, Allende apenas sumó minutos en dos de ellos y en ninguno completó los 90'. Su debut con la camiseta rojinegra fue en el triunfo 2-0 ante Patronato, siendo reemplazado a los 22' del complemento.

LEER MÁS: Medrán espera por dos piezas clave en Colón para visitar a Los Andes

En tanto que su segundo encuentro fue en la goleada 3-0 contra San Miguel, siendo suplantado a los 36' del segundo tiempo. Y desde ese partido no jugó más. Es decir, que apenas suma 148' en lo que va del año.

En la semana previa al choque con Racing de Córdoba, el jueves 9 de abril sufrió un desgarro y en consecuencia no estuvo presente en los cotejos ante el equipo cordobés, Deportivo Morón, Godoy Cruz y tampoco jugará ante Los Andes.

En lo que va del año sufrió dos desgarros, aunque se perdió el arranque de la competencia porque durante la pretemporada venía arrastrando una molestia muscular y nunca se supo si también existió una lesión muscular.