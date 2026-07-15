Imputaron a otros dos policías por la muerte en la Comisaría Octava: los acusan de encubrir el accionar de sus compañeros

Se trata de Natalia Altamirano y Santiago Ibarra, integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería. El fiscal Ezequiel Hernández les atribuyó los delitos de encubrimiento agravado y omisión de reprimir delitos por no haber denunciado ni impedido el accionar de los efectivos que detuvieron a la víctima.

La causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González , ocurrida tras un procedimiento policial que culminó en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, sumó este jueves dos nuevos imputados. El fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández , acusó formalmente a los policías Natalia Altamirano y Santiago Ibarra , integrantes del Cuerpo Guardia de Infantería , por los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos en concurso ideal con omisión de reprimir delitos .

La audiencia se desarrolló en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos y ambos efectivos fueron imputados en estado de libertad . Asistidos por sus abogados defensores, Iván Carrión y Alejo Petrone , decidieron abstenerse de declarar hasta tener acceso al expediente completo de la investigación.

Qué les atribuye la Fiscalía

Según la acusación del Ministerio Público de la Acusación, Altamirano e Ibarra participaron del operativo que comenzó el día en que Mauro González atravesaba una crisis vinculada al consumo de estupefacientes frente a su vivienda, ubicada en la zona de Chaco y Hermanos Figueroa.

Tras un llamado de vecinos por disturbios, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar, redujeron al hombre y solicitaron apoyo. Poco después arribó un móvil del Cuerpo Guardia de Infantería, en el que se trasladaban los ahora imputados.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, ambos presenciaron cómo cuatro policías del Comando Radioeléctrico reducían a González mediante maniobras de fuerza, ejerciendo presión sobre su espalda y abdomen con rodillas y pies, antes de subirlo de manera violenta a la caja de un móvil policial.

El fiscal sostiene que los dos agentes omitieron intervenir para impedir ese accionar y tampoco denunciaron posteriormente lo ocurrido, motivo por el cual les atribuyó los delitos de encubrimiento agravado y omisión de reprimir delitos.

LEER MÁS: Muerte en la Comisaría Octava: dictaron la prisión preventiva para cuatro de los seis policías imputados

El traslado y la muerte en la comisaría

La investigación sostiene que, una vez detenido, González fue trasladado hacia la Comisaría 8ª y que durante el recorrido habría recibido múltiples golpes por parte de efectivos del Comando Radioeléctrico, hasta quedar inconsciente.

Ya alojado en la dependencia policial, sufrió una broncoaspiración de contenido gástrico, circunstancia que derivó en su fallecimiento.

La Justicia investiga si las agresiones sufridas durante la detención y el posterior traslado fueron determinantes en el desenlace fatal.

Cómo sigue la causa

Con estas nuevas imputaciones, ya son ocho los policías involucrados en la investigación.

La semana pasada, la jueza Cecilia Labanca dictó la prisión preventiva para los efectivos del Comando Radioeléctrico Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinali, quienes están acusados de haber ejercido la violencia física contra la víctima durante el procedimiento.

En tanto, otros dos agentes, Juan Cruz Barros, del Cuerpo Guardia de Infantería, y Sabrina Petiton, del Comando Radioeléctrico, recuperaron la libertad aunque continúan imputados en la causa.

Además, el fiscal Hernández anticipó que en los próximos días será imputada la médica policial que intervino durante el procedimiento y que examinó a Mauro González antes de que fuera alojado en la Comisaría 8ª, donde finalmente murió. La investigación continúa con el objetivo de determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios que participaron del operativo y de la custodia de la víctima bajo responsabilidad del Estado.