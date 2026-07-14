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Procesaron por narcotráfico al "Narigón" Vázquez, imputado por el crimen de "Pillín" Bracamonte

Fernando Sebastián Vázquez, señalado como uno de los presuntos autores del asesinato del líder de la barra de Rosario Central, fue procesado con prisión preventiva en una causa federal por narcotráfico.

14 de julio 2026 · 19:00hs
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Narigón Vázquez: fue procesado con prisión preventiva por narcotráfico.

Narigón Vázquez: fue procesado con prisión preventiva por narcotráfico.

Fernando Sebastián "Narigón" Vázquez, de 45 años, volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. El hombre, recientemente imputado como uno de los presuntos sicarios que asesinaron a Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel Raúl "Rana" Attardo, fue procesado con prisión preventiva por la Justicia Federal en una causa por narcotráfico que permanecía abierta desde hace ocho años.

La resolución fue dictada por el juez federal Carlos Vera Barros, quien consideró acreditado, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba un rol de conducción dentro de una organización dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de cocaína.

Además del procesamiento, el magistrado dispuso la prisión preventiva al considerar que existía un evidente riesgo de fuga, ya que el acusado permaneció prófugo durante ocho años con un pedido de captura vigente.

Una causa que se remonta a la tragedia de Punta Stage

La investigación federal se inició, en parte, tras la muerte de dos jóvenes que consumieron drogas sintéticas durante la fiesta electrónica realizada el 1° de enero de 2017 en el complejo Punta Stage, en Arroyo Seco.

A partir de ese expediente, la Justicia comenzó a reconstruir una red de comercialización de estupefacientes que operaba en Rosario. Las tareas de inteligencia, seguimientos e intervenciones telefónicas permitieron identificar distintos niveles de la organización y vincular a vendedores minoristas con un proveedor mayorista: Fernando Sebastián Vázquez.

La acusación sostiene que el "Narigón" abastecía de cocaína a una estructura liderada por Cristian Mario "Negro" González, un hombre relacionado con la banda Los Monos, mientras que Vázquez era el encargado del acopio, acondicionamiento, distribución y fijación de precios de la droga.

LEER MÁS: Cayó "Narigón" Vázquez, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe e investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

La evidencia reunida

Entre los elementos incorporados al expediente figura un procedimiento realizado el 9 de junio de 2018, cuando efectivos de la Policía Federal observaron una presunta transacción de estupefacientes en la zona de Ferreyra y Juan B. Justo, en el barrio Arroyito de Rosario.

Según la investigación, un proveedor entregó a Vázquez dos kilogramos de cocaína compactada, a cambio de 120.000 pesos en efectivo. Al advertir la presencia policial, el ahora procesado logró escapar, mientras que su pareja y el proveedor fueron detenidos.

Las pruebas obtenidas permitieron avanzar con múltiples allanamientos y detenciones que culminaron, en febrero de 2022, con la condena de 12 integrantes de la organización. Entre ellos se encontraba Cristian González, quien recibió una pena de 18 años de prisión, sentencia que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

También está acusado por el crimen de "Pillín"

Vázquez fue detenido el pasado 16 de junio durante un operativo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez.

Días después, el 1° de julio, los fiscales provinciales Patricio Saldutti, Agustina Eiris e Ignacio Hueso lo imputaron como uno de los presuntos autores materiales del doble homicidio de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, ocurrido en noviembre de 2024, tras un partido entre Rosario Central y San Lorenzo.

Con este nuevo procesamiento federal, Vázquez suma otro frente judicial mientras continúa detenido y acusado en dos de las investigaciones criminales más relevantes de Rosario en los últimos años.

Narcotráfico crimen Pillín Bracamonte causa
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