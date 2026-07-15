Cayó por vender cocaína en Santo Tomé: fue condenado a cuatro años de prisión tras un juicio abreviado

Jorge Matías Arce, de 40 años, admitió su responsabilidad en un juicio abreviado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además de la pena de prisión, deberá abonar una multa económica.

Investigación policial: La causa se originó por medidas investigativas vinculadas a un robo en la ciudad de Santo Tomé.

Un hombre de 40 años fue condenado a cuatro años de prisión por dedicarse a la venta de cocaína al menudeo en la ciudad de Santo Tomé . Se trata de Jorge Matías Arce, quien además deberá pagar una multa económica tras ser hallado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La sentencia fue dictada por el juez Lisandro Aguirre en un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

La investigación y los allanamientos

La fiscal explicó que la causa se originó a partir de distintas medidas investigativas vinculadas a un robo. En ese marco, el 13 de diciembre de 2024 se concretaron allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre calle Castelli al 4500, en Santo Tomé, donde residía el condenado.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada y lista para su comercialización, además de droga sin fraccionar y elementos utilizados para el narcomenudeo.

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Entre los elementos incautados había 14 "bochas" de cocaína, 504 dosis envueltas en papel satinado, una bolsa con 13,5 gramos de cocaína, otra con 240 gramos, cuatro envoltorios con un total de 168 gramos, un ladrillo compacto de 24,64 gramos de la misma sustancia, bicarbonato de sodio utilizado para el estiramiento de la droga, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Según sostuvo Nuzzo, las evidencias reunidas permitieron determinar que los estupefacientes estaban destinados a la venta.

Reconoció su responsabilidad

En el marco del juicio abreviado, Arce admitió su responsabilidad penal como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Junto a su defensor aceptó la calificación legal, la pena impuesta y la modalidad abreviada del proceso, lo que permitió arribar a la condena homologada por el juez Lisandro Aguirre.