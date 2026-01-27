Dos mujeres intentaron asesinar a balazos a la hermana del intendente de San José del Rincón

La víctima, Melisa Anahí Soperez, de 38 años, recibió el roce de un balazo en un brazo y sufrió golpes de puño y patadas durante el ataque. El hecho ocurrió en San José del Rincón.

Este lunes, minutos antes de la medianoche , dos mujeres llegaron a bordo de una motocicleta hasta una vivienda ubicada en calle Alférez Moreira al 1500 , en la ciudad de San José del Rincón . Llamaron por su nombre a la dueña de casa y, cuando salió al exterior, una de las agresoras extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos .

La víctima, Melisa Anahí Soperez, hermana del intendente de San José del Rincón, Andrés Soperez, resultó herida por el roce de un proyectil en uno de sus brazos . Tras caer al suelo, fue salvajemente golpeada por ambas atacantes con patadas y trompadas , para luego darse a la fuga en el mismo rodado en el que habían llegado.

Los vecinos, alertados por las detonaciones de arma de fuego y los gritos, salieron a la calle y auxiliaron a la mujer herida. Varios de ellos dieron aviso a la central de emergencias 911.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, quienes trasladaron a la víctima en un patrullero con sirenas y balizas encendidas hasta el Samco local. El personal médico constató una herida en la cabeza, una lesión en el brazo compatible con el roce de un disparo, y hematomas múltiples producto de la agresión física.

Investigación y búsqueda de las agresoras

Tras dialogar con la víctima, los policías lograron establecer la identidad de las dos atacantes, identificadas con las iniciales C. M. y A. S. Ambas se encuentran plenamente identificadas y son intensamente buscadas por las fuerzas de seguridad.

Desde la Comisaría 14ª indicaron que se estrechó el cerco policial en la zona costera y que las aprehensiones serían inminentes si las sospechosas permanecen en el distrito.

Relato de la víctima

En su testimonio, Soperez afirmó que pudo conocer la identidad de sus agresoras gracias al aporte de sus vecinos más cercanos. Describió que ambas mujeres se encontraban fuera de control al momento del ataque y aseguró que su vivienda cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes ya estarían a disposición de la investigación.

La mujer manifestó desconocer el motivo del ataque y no descartó ninguna hipótesis sobre el origen del violento episodio.

Peritajes y causa judicial

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la elaboración de un informe médico, la confirmación de la identidad de las agresoras y la realización de peritajes criminalísticos, los cuales fueron llevados adelante por personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). La causa fue caratulada como tentativa de homicidio.

