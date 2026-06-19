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Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta aseguró ser inocente

El acusado por supuesto encubrimiento agravado del femicidio de Agostina Vega ofreció una “declaración breve” ante el fiscal Raúl Garzón

19 de junio 2026 · 08:33hs
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Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta aseguró ser inocente

Caso Agostina Vega: Osvaldo Fassetta aseguró ser inocente

Osvaldo Fassetta, uno de los detenidos por supuesto encubrimiento agravado en el caso que investiga el presunto femicidio de Agostina Vega, afirmó ser "inocente" este jueves cuando se presentó a declarar ante el fiscal Raúl Garzón.

Eduardo Medina Allende, defensor del acusado, remarcó que el hombre de 47 años realizó "una declaración breve" que "ampliará la semana que viene", pero no reveló la fecha.

"Dijo que que es inocente y que la pieza acusatoria no se ajusta a cómo fueron las cosas", señaló el letrado, al brindar detalles sobre el testimonio de su cliente.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

El principal acusado, Barrelier, decidió no declarar y el fiscal agravó su imputación

El martes Claudio Barrelier, el principal acusado, negó los hechos en su contra, decidió no declarar y el fiscal agravó su imputación al delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y femicidio.

Acerca de Soledad Andreani, una de las parejas de Barrelier que se encuentra arrestada también por encubrimiento agravado, será indagada este viernes 19 de junio por la mañana, según confirmaron fuentes de la investigación.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de la adolescente de 14 años hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio.

Agostina Vega femicidio Encubrimiento inocente fiscal
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