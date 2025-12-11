Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

La defensa de Juan Trigatti, el docente sentenciado a 12 años de cárcel, argumentó ante la Cámara de Apelaciones que el fallo que ordenó su detención incurrió en "ausencia de concordancia" entre los jueces.

La defensa de Juan Trigatti , el docente de Educación Física condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual de cinco alumnas del Jardín Ceferino Namuncurá de Santa Fe, solicitó formalmente la nulidad del fallo que dictó la prisión preventiva del docente.

La presentación fue realizada este jueves por el abogado defensor, Marcos Barceló, en una audiencia celebrada ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal en los Tribunales santafesinos. El cuerpo de camaristas, integrado por Oscar Burtnik, Matías Drivet y Sergio Alvira, deberá expedirse por escrito en los próximos días, generando gran expectativa sobre el futuro procesal del condenado.

Argumentos de la defensa: "Votos discordantes"

El principal argumento de la defensa se centró en la supuesta "ausencia de concordancia" en el fallo del 12 de noviembre que ordenó el encarcelamiento de Trigatti, dictado por los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Carraro.

Según el letrado Barceló, si bien los tres magistrados llegaron a la misma conclusión (la prisión preventiva), lo hicieron por fundamentos diferentes, lo que constituiría una vía de nulidad. El abogado cuestionó que cada juez haya "llegado al mismo puerto por distintos ríos" en la fundamentación.

Además, la defensa introdujo una cuestión formal al sostener que el juez Spekuljak leyó su voto en lugar de expresarlo oralmente. Incluso, puso en duda la elaboración de dicho voto, sugiriendo que podría haberse armado durante un cuarto intermedio de la audiencia.

Fiscalía y querella piden mantener la detención

Tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como la querella rechazaron enfáticamente el pedido de excarcelación y solicitaron que la prisión preventiva quede firme.

El fiscal Carlos Arietti argumentó que existen "fundamentos suficientes y acertados" para sostener la detención. Señaló que la situación procesal de Trigatti cambió drásticamente, pasando de una absolución inicial a tener dos fallos confirmatorios de su condena: el de los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus, que revocaron la absolución y lo condenaron a 12 años; y el de los jueces Fabio Mudry, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, que confirmaron la sentencia.

Arietti agregó que la conducta del docente durante el proceso no fue "ejemplar", aludiendo a denuncias que su entorno habría realizado contra los fiscales intervinientes. La abogada querellante, Carolina Walker Torres, que representa a una de las víctimas, se adhirió a la postura fiscal, solicitando que la medida cautelar se mantenga para el docente santafesino.