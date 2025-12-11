Uno Santa Fe | Judiciales | Trigatti

Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

La defensa de Juan Trigatti, el docente sentenciado a 12 años de cárcel, argumentó ante la Cámara de Apelaciones que el fallo que ordenó su detención incurrió en "ausencia de concordancia" entre los jueces.

11 de diciembre 2025 · 15:25hs
Caso Trigatti. La defensa del docente pidió la invalidez de la prisión preventiva dictada.

Caso Trigatti. La defensa del docente pidió la invalidez de la prisión preventiva dictada.

La defensa de Juan Trigatti, el docente de Educación Física condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual de cinco alumnas del Jardín Ceferino Namuncurá de Santa Fe, solicitó formalmente la nulidad del fallo que dictó la prisión preventiva del docente.

La presentación fue realizada este jueves por el abogado defensor, Marcos Barceló, en una audiencia celebrada ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal en los Tribunales santafesinos. El cuerpo de camaristas, integrado por Oscar Burtnik, Matías Drivet y Sergio Alvira, deberá expedirse por escrito en los próximos días, generando gran expectativa sobre el futuro procesal del condenado.

LEER MÁS: La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

Argumentos de la defensa: "Votos discordantes"

El principal argumento de la defensa se centró en la supuesta "ausencia de concordancia" en el fallo del 12 de noviembre que ordenó el encarcelamiento de Trigatti, dictado por los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Carraro.

Según el letrado Barceló, si bien los tres magistrados llegaron a la misma conclusión (la prisión preventiva), lo hicieron por fundamentos diferentes, lo que constituiría una vía de nulidad. El abogado cuestionó que cada juez haya "llegado al mismo puerto por distintos ríos" en la fundamentación.

Además, la defensa introdujo una cuestión formal al sostener que el juez Spekuljak leyó su voto en lugar de expresarlo oralmente. Incluso, puso en duda la elaboración de dicho voto, sugiriendo que podría haberse armado durante un cuarto intermedio de la audiencia.

Fiscalía y querella piden mantener la detención

Tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como la querella rechazaron enfáticamente el pedido de excarcelación y solicitaron que la prisión preventiva quede firme.

El fiscal Carlos Arietti argumentó que existen "fundamentos suficientes y acertados" para sostener la detención. Señaló que la situación procesal de Trigatti cambió drásticamente, pasando de una absolución inicial a tener dos fallos confirmatorios de su condena: el de los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus, que revocaron la absolución y lo condenaron a 12 años; y el de los jueces Fabio Mudry, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, que confirmaron la sentencia.

Arietti agregó que la conducta del docente durante el proceso no fue "ejemplar", aludiendo a denuncias que su entorno habría realizado contra los fiscales intervinientes. La abogada querellante, Carolina Walker Torres, que representa a una de las víctimas, se adhirió a la postura fiscal, solicitando que la medida cautelar se mantenga para el docente santafesino.

Trigatti docente abuso prisión preventiva defensa
Noticias relacionadas
Roberto Falistocco espera dejar afianzada la reforma del fuero Laboral antes de tomar distancia del Poder Judicial de Santa Fe.

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Los tribunales de Reconquista serán la sede del primer juicio por jurado este martes 9 de diciembre

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurados: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

Confirmaron la condena al abogado Degoumois por abusos sexuales en su estudio de Reconquista

Confirmaron la condena al abogado Degoumois por abusos sexuales contra una menor en su estudio de Reconquista

El juez federal Marcelo Bailaque.

Imputaron a la esposa del exjuez Bailaque por un lote en Funes que sería pago de una extorsión

Lo último

Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

Renzo Bacchia confirmó contactos con Unión y se mostró dispuesto a llegar al club

Renzo Bacchia confirmó contactos con Unión y se mostró dispuesto a llegar al club

Último Momento
Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

Renzo Bacchia confirmó contactos con Unión y se mostró dispuesto a llegar al club

Renzo Bacchia confirmó contactos con Unión y se mostró dispuesto a llegar al club

El clima en Santa Fe: jueves con alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y la noche

El clima en Santa Fe: jueves con alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y la noche

Con peluca y disfraz: cómo fue la odisea de María Corina Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo

Con peluca y disfraz: cómo fue la odisea de María Corina Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo

Ovación
Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

Colotto: No llegarán nombres de peso, buscamos jugadores que sepan cómo se juega este torneo

Colotto: "No llegarán nombres de peso, buscamos jugadores que sepan cómo se juega este torneo"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles