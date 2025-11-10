La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

Uno Santa Fe | Santa Fe | Juan Trigatti

Así lo manifestó la abogada defensora del docente, María Macarena Olivera quien además afirmó que el tribunal “protege a la Fiscalía”. Por otra parte, familia, amigos y compañeros de trabajo de Trigatti convocan a una nueva movilización

10 de noviembre 2025 · 11:33hs
Luego de que un tribunal de segunda instancia ratificara la condena a 12 años de prisión contra el docente Juan Francisco Trigatti, por el abuso sexual de cinco alumnas del jardín de infantes en el cual trabajaba, la defensa adelantó que continuará con las instancias recursivas. La abogada defensora María Macarena Olivera sostuvo que la resolución de Cámara “confirma una condena que, para nosotros, presenta irregularidades en la valoración de la prueba”.

“Son tres fallos distintos: uno que absuelve, otro que condena y ahora esta ratificación. Entendemos que la Cámara protegió a la fiscalía y no valoró integralmente la prueba producida en el juicio”, afirmó en diálogo con LT10

Según Olivera, el tribunal habría dado un peso central a los relatos de las niñas en Cámara Gesell, sin considerar de igual forma otras pericias y testimonios: “La sentencia se focaliza exclusivamente en los relatos y los corrobora con la prueba que le resulta conveniente. En el juicio se produjo abundante prueba que, a nuestro criterio, demostraba inconsistencias”, señaló.

La defensa insiste en el rol de las cámaras del jardín

Olivera sostuvo que una de las discusiones principales tiene que ver con las cámaras de seguridad del establecimiento: “En el planteo defensivo se remarcó la importancia de los registros de las clases de educación física. Consideramos que las cámaras hubieran permitido descartar la posibilidad de los hechos denunciados”, expresó, aclarando que la defensa entiende que la responsabilidad sobre esa prueba no recaía en la escuela sino en la acusación.

Nuevas apelaciones: qué pasos siguen

La abogada confirmó que presentarán el recurso de apelación horizontal ante el mismo tribunal que dictó la ratificación. “Seguramente lo van a rechazar. Pero ese rechazo habilita el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Vamos a ir hasta esa instancia. Y si es necesario, hasta organismos internacionales”, sostuvo.

En las últimas horas, trascendió que la fiscalía solicitaría una audiencia para requerir la prisión preventiva del docente. “Se habla de una audiencia pedido por la fiscalía para dictar prisión preventiva. Vamos a esperar la convocatoria para intervenir”, indicó Olivera.

Marcha por el caso Trigatti

La noticia reactivó la movilización de allegados, familiares y excompañeros, que vienen manifestando su desacuerdo con la sentencia. En ese contexto, convocan a una concentración para el martes 11 de noviembre a las 18 en Plaza Pueyrredón, desde donde planean marchar hasta el Puente Colgante. La consigna invita a asistir vestidos de negro bajo el lema “docencia de luto, justicia ausente” y con una posición clara: sostienen la inocencia del docente. La marcha busca visibilizar el reclamo y “hacer oír la verdad”, según expresan los organizadores.

